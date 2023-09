Come gestire morsi calci e pugni, come cambia la vita di coppia dopo i figli, oppure come far accettare le regole per i bambini della fascia 0-6, ma anche laboratori creativi e artistici per i ragazzi e le ragazze dagli 8 agli 11 anni. Riprendono le attività del centro per famiglia del comune di Civitanova gestito dal Paolo Ricci.

Con l’inizio dell’anno scolastico partirà una nuova avventura per i bambini e bambine di età compresa tra 8 e 11 anni: si tratta di un laboratorio creativo, a posti limitati, intitolato: “Raccontando l’arte”, un percorso immersivo che ha come obiettivo quello di creare uno spazio ed un luogo dove poter respirare l’arte e essere protagonista delle proprie opere che si andranno ad incontrare con le creazioni del compagno di attività per dare vita ad una nuova narrazione artistica. Questo percorso si svolgerà attraverso 12 incontri in presenza nella sede del centro Civitanova Alta con la guida dell’esperta Francesca Pasqueretta, a partire dal 20 settembre dalle ore 17 alle ore 19. Gli incontri proseguiranno per tutti i mercoledì (esclusi i festivi) fino al 13 dicembre. Dal 4 settembre sarà possibile iscriversi chiamando il numero 0733 78361.

Proseguono inoltre gli incontri rivolti ad adulti, genitori, educatori, insegnanti per la fascia di età 0/6 anni, con inizio sabato 30 settembre presso il nido La Lumachina: il primo incontro con la pedagogista e le educatrici darà risposte ad alcune domande che spesso il genitore si pone sul tema “morsi, calci e pugni”; sabato 14 ottobre i neogenitori avranno l’opportunità di confrontarsi tra loro con la mediazione di un’esperta psicologa sulla delicata fase che coinvolge “la vita di coppia dopo la nascita dei figli”; sabato 28 ottobre (sede di via Einaudi 144) incontro dedicato a “le regole” nella fascia d’età 0/6 anni. E’ sempre consigliata l’iscrizione.

«Ripartono le attività autunnali del centro per la famiglia – ha dichiarato l’assessore ai Servi sociali Barbara Capponi. Continuiamo a fare rete con e tra le famiglie e ad offrire attività gratuite per tutti, con percorsi pensati per età differenti ed interessi variegati, nel pieno spirito di inclusione, integrazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno. Abbiamo voluto con questa progettualità avvicinare i più giovani all’arte, convinti e consapevoli che possa davvero essere uno strumento di crescita umana e personale».