di Luca Patrassi

La speranza di un nuovo investimento del Comune da circa 900mila euro per i campi del circolo tennis di via dei Velini è legata al click day di oggi per la partecipazione al bando governativo “Sport e Periferie 2023” che contava su una disponibilità finanziaria di diverse decine di milioni di euro. Nei giorni scorsi la giunta comunale aveva approvato una delibera per autorizzare la partecipazione al bando in questione con una progettazione esecutiva che era già nella disponibilità dell’Ufficio tecnico comunale.

L’assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori argomenta la delibera e anticipa anche possibili polemiche che peraltro si erano già levate appena approvato l’atto. «Il circolo tennis ha raggiunto, sia con la squadra maschile che con quella femminile, vertici nazionali e la federazione richiede impianti con determinati requisiti per iscriversi ai campionati – spiega – Avevamo già fatto di recente interventi importanti su quella struttura sportiva e la pubblicazione del bando ci ha permesso di definire anche un altro intervento sui campi coperti. Partecipiamo al bando con una proposta per gli impianti di via dei Velini perché le premialità previste dal bando in questione hanno imposto questa scelta piuttosto che altre. Ha, per esempio, un punteggio superiore l’avere a disposizione un progetto esecutivo rispetto a uno studio di fattibilità e siccome per via dei Velini appunto il progetto c’era, abbiamo presentato questo progetto nella speranza di rientrare tra i progetti che saranno finanziati. Altri interventi di manutenzione, come quello del Palas che ospita la ginnastica artistica saranno fatti con fondi comunali. Peraltro voglio ricordare che sul fronte della manutenzione degli impianti sportivi cittadini ci siamo mossi con investimenti milionari che hanno rilievo epocale».

Ci sarebbe da discutere sul fatto che il Governo ricorra ancora ai click day per l’erogazione di fondi pubblici, quasi alla stregua di una lotteria che premia i primi arrivati senza distinguere magari tra le dotazioni tecnologiche e di personale dei singoli Enti locali e delle diverse aree territoriali.

Per tornare al progetto dei campi da tennis la relazione tecnica approvata dice che «Visto il passaggio alla serie A2 della squadra maschile e alla serie B2 della squadra femminile, si rende necessario adeguare l’impianto esistente rendendo a norma così tutto l’impianto e creare apposite tribune per il pubblico maceratese e non solo, che durante la stagione scorsa si è dovuto adattare su spazi non idonei. Visti i costi ingenti di gestione dell’impianto, si procederà inoltre all’efficientamento energetico di tutta la struttura. Gli interventi previsti al fine della partecipazione al fondo sport e periferie 2023 sono: realizzazione di impianto fotovoltaico per una potenzialità totale di 20 kw, relamping con tecnologia led, realizzazione cappotto termico sull’edificio esistente – club house, impianti di recupero delle acque meteoriche, impianto di gestione domotica irrigazione e illuminazione, rifunzionalizzazione struttura fissa E con realizzazione nuova tribuna accessibile per disabili, rifunzionalizzazione campo centrale F con realizzazione nuova tribuna accessibile per disabili; realizzazione nuovo campo in terra rossa o con copertura pressostatica, adeguamento locale palestra per praticare le due nuove discipline agonistiche».