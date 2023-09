Un microbirrificio sociale artigianale per facilitare l’inclusione lavorativa di giovani adulti con diagnosi di autismo. È il progetto (chiamato “Senza;rete”), realizzato dall’associazione Astuta Ability Academy di Civitanova e sarà presentato il 5 settembre a Macerata. La birra si chiama Acca e il progetto mira a nuove conquiste nel mondo dell’inclusione socio lavorativa.

«La birra è il nostro simbolo di connessione attraverso cui rompiamo le barriere e costruiamo ponti tra le persone – dice Gioia De Angelis, responsabile del progetto – La birra Acca è un progetto “Senza;rete” che nasce dall’idea di sciogliere i nodi dell’indifferenza, uscendo da scontate dinamiche assistenzialiste per creare un processo produttivo in cui i ragazzi partecipino attivamente».

Il logo scelto, rappresentato da un punto e virgola, simboleggia l’inizio di un racconto più ampio, di un nuovo capitolo dedicato all’inclusione. «Abbiamo trovato una sensibilità importante sul territorio – continua De Angelis – in una fase iniziale avremo il supporto del birrificio MenoAmara di San Benedetto con cui è nata una collaborazione per la fornitura del prodotto. Poi l’idea è quella di costruire gradualmente le competenze sia per il team di lavoro che per i ragazzi, con lo scopo di arrivare ad avere un nostro impianto di produzione a garanzia di un prodotto sempre più di qualità. La nostra impresa sociale nasce unicamente per permettere a chi è in condizione di svantaggio sociale di avere un’equa possibilità di accesso al mondo del lavoro». Il progetto è supportato dall’associazione Astuta Ability Academy, fondata nel 2021, che si dedica alla formazione di giovani con diagnosi di disturbo dello spettro autistico per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e progetti di vita autonoma. Il lavoro svolto in sinergia con famiglie, scuole e aziende ha permesso di seguire oltre 20 ragazzi, fornendo loro abilità funzionali per un futuro lavorativo e sociale indipendente. L’Accademia, simile a una palestra di vita, offre un percorso formativo centrato sulle abilità sociali, comunicative, personali, lavorative e informatiche.

«“Senza;rete” – dice l’associazione Astuta Ability Academy – ha intrapreso una strada audace e proattiva, unendo impresa, comunità educante e inclusione, è molto più di un microbirrificio: è la dimostrazione di come il connubio tra passione e inclusione possa trasformare le sfide in opportunità». La presentazione ufficiale della birra Acca sarà il 5 settembre alle 18 al ristorante Officina Food di Macerata.