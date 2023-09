Il beach volley protegge i cuori

Un torneo di beach volley per raccogliere fondi da destinare alla Croce verde per l’acquisto di un defibrillatore che verrà messo a disposizione della città di Civitanova. E’ questa l’iniziativa ideata dal gruppo giovani dell’associazione per contribuire alle attività dell’ente no profit.

Il torneo si svolgerà il 3 settembre nei campi del Moretti Village dalla mattina fino alla sera alle 20 con formula 2 contro 2 misto. Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare: due le categorie in gara, il torneo Gold per gli over 18 e quello Juniores per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17 anni.

L’acquisto di un defibrillatore si inserisce all’interno dell’iniziativa Civitanova cardio protetta con la quale si intende dotare ogni quartiere di un dispositivo salva vita. I primi due defibrillatori sono già stati acquistati e destinati all’area portuale e a Civitanova Alta.