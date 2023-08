Il sindaco Sandro Parcaroli, la vicesindaca Francesca D’Alessandro, l’assessore ai Gemellaggi Riccardo Sacchi, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, la Giunta comunale e i rappresentanti dell’assise cittadina hanno ricevuto oggi, nella sala consiliare del Palazzo civico in piazza della Libertà, in occasione delle festività del patrono San Giuliano, le delegazioni delle città gemellate con Macerata. Presenti i rappresentanti delle città di Weiden, Floriana e Issy-les-Moulineaux.

Per Weiden il sindaco Jens Meyer e i due consiglieri Gabriele Laurich e Stefanie Sperrer accompagnati dallo staff, per Floriana il sindaco Vincent Borg accompagnato dallo staff e per Issy-les-Moulineaux la consigliera Caroline Millan accompagnata dallo staff. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e il sindaco di Weiden Jens Meyer, hanno rinnovato, in occasione del 60esimo anniversario, il patto di gemellaggio sottoscritto l’11 aprile 1963 a Macerata, confermando l’impegno a consolidare e mantenere le relazioni permanenti tra le municipalità delle città allo scopo di favorire, in tutti i campi, stretti e amichevoli rapporti fra le popolazioni con l’obiettivo di sviluppare una sempre più profonda mutua comprensione sotto l’egida del sentimento di fraternità europea, assicurando la continuità dei legami di pace, prosperità e amicizia che legano le comunità di Macerata e di Weiden.

«Sono trascorsi 60 anni dalla firma del patto di gemellaggio con la città di Weiden, un patto, allora assai sentito, che fu stretto con la comunità bavarese per rinforzare lo spirito di riconciliazione post bellica e contribuire alla fondazione della nascente coscienza europea – ha detto il sindaco Parcaroli -. Macerata crede fortemente nella volontà di incrementare esperienze, momenti comuni, progetti e collaborazioni. Far conoscere e rendere protagoniste le nostre rispettive comunità oltre i confini nazionali rappresenta un importante arricchimento reciproco sotto il profilo culturale, turistico, economico e sociale. Ci rivolgiamo, infine, ai giovani, che vogliamo coinvolgere sempre più per trasmettere e tramandare le nostre tradizioni e radici in un interscambio proficuo e continuo indirizzato alla solidarietà e alla fratellanza». Dopo la cerimonia, le delegazioni hanno preso parte a un workshop con l’Ufficio Europa per un progetto relativo ai gemellaggi. I rappresentanti di Weiden, Floriana e Issy-les-Moulineaux rimarranno in città fino a venerdì e prenderanno parte ai vari momenti di festeggiamento per San Giuliano.