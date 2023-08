Perde il controllo dell’auto, esce di strada, finisce in bilico tra le piante: anziano soccorso con l’eliambulanza. L’incidente a Civitanova intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Un uomo di 85 anni era al volante di una Fiat Panda 4per4 e stava percorrendo via Del Molino (veniva dalla strada comunale San Gaetano).

Poi il conducente della Panda ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. La Panda ha rischiato di finire dentro giù per una scarpata ma la vegetazione ha arrestato la corsa della piccola utilitaria. La vettura è rimasta in bilico sopra la scarpata. L’anziano è invece rimasto bloccato nell’abitacolo da dove è stato estratto dai vigili del fuoco, chiamati ad intervenire sul posto. I vigili hanno tagliato le lamiere della vettura e hanno aiutato l’anziano a scendere per poi consegnarlo alle cure del 118. Nel frattempo è intervenuta l’eliambulanza per trasportare il ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Per chiarire come sia avvenuto l’incidente è intervenuta la polizia locale di Civitanova.

(Foto di Federico De Marco)