Imparare a pescare divertendosi. E’ l’idea dell’associazione sportiva “Il Madiere” e del comune di Civitanova che hanno organizzato la quarta edizione di “A pesca con mamma e papà”. Si svolgerà il 3 settembre dalle 15 alle 19 al molo est dell’area portuale, nella zona appositamente dedicata alla pesca sportiva.

L’iniziativa ha riscosso successo in questi anni e sono già tante le richieste per partecipare. «Si rivolge ai giovani e alle loro famiglie – ha detto l’assessore allo Sport Claudio Morresi –. Ha il pregio di avvicinare i più piccoli allo sport e al mondo del porto mediante un’attività ludico-sportiva. L’amministrazione comunale anche quest’anno ha voluto sostenere l’evento che, oltre alla valenza educativa verso il rispetto del sistema marino, va a valorizzare la vocazione marinara e turistica di Civitanova». «Con questa iniziativa rivolta ai ragazzi ed alle famiglie, il diporto civitanovese conclude la stagione 2023 ribadendo la sua vocazione sportiva e sociale che, insieme alla pesca, è uno dei tratti caratteristici del nostro porto – ha detto il presidente del Madiere, Gianni Santori – Il mare è una scuola di vita; la pesca sportiva avvicina i giovani all’ambiente marino e spesso è anche il preludio ad altre attività come la vela e il diporto». Saranno realizzate 14 postazioni da pesca negli spazi attrezzati, adeguatamente distanziati, con due canne per ciascuna postazione e le dotazioni necessarie alla attività di pesca a fondo e in superficie. L’attività di pesca avrà la durata di circa 45 minuti per partecipante in modo da garantire una rotazione che consenta la massima partecipazione; ciascun partecipante, accompagnato da un genitore, sarà assistito da un tutor che lo seguirà e lo istruirà alle varie attività. L’accesso alle postazioni sarà su prenotazione da effettuarsi nei giorni precedenti l’evento. Prenotazione obbligatoria all’Ufficio informazioni turistiche 0733 822292 – 0733 822213 – [email protected].