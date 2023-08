Cinquanta persone hanno partecipato, sabato a Civitanova, in un clima di grande cordialità, alla tradizionale cena di beneficenza in favore dell’associazione “Romano Gelmini per i popoli della Terra Santa”. L’associazione, fondata circa venti anni fa, è costituita da persone che ogni anno si recano in Palestina come volontari, e donano il loro tempo e le loro energie per aiutare la “Custodia di Terra Santa” in qualunque lavoro utile.

Attilio Vallesi, artigiano civitanovese, insieme ad altri amici della provincia, è un socio particolarmente attivo di questo sodalizio e, in diverse circostanze, è stato in Palestina. Periodicamente Vallesi organizza iniziative di solidarietà per le popolazioni di quei luoghi.

La serata dello scorso fine settimana, a cui hanno collaborato anche i frati Cappuccini di Civitanova Alta (i custodi della Terra santa sono frati francescani), è stata possibile grazie alla generosità di alcune aziende cittadine: Boccadigabbia, oleificio Valentini, pescheria Arabia, prodotti ittici Fratelli Recchioni, gli armatori Francesco Gasparroni e Giuliano Recchi, gelateria “Da Gigi”, pasticceria Gazzani.