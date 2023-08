Una riunione di giunta convocata ieri per approvare la delibera che autorizza la presentazione di un progetto di riqualificazione urbana per accedere ai finanziamenti previsti da un bando regionale che è in scadenza sabato prossimo. Il bando regionale, giunto alla terza annualità, è “Strade sicure”: l’amministrazione comunale di Macerata, guidata dal primo cittadino Sandro Parcaroli, aveva già partecipato con esito positivo ai bandi del 2021 e del 2022 ed ora appunto l’aspettativa è che sia positiva anche la terza partecipazione.

A parlarne è l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori: «Il bando regionale si propone di finanziare i progetti dei Comuni per rendere sicure le strade. Nelle prime due edizioni del bando abbiano presentato progetti per la sistemazione di via Santa Maria della Porta e di via Tucci riuscendo appunto a vedere finanziati i nostri elaborati tecnici. Quest’anno la Regione ha modificato un po’ la filosofia ispiratrice: non solo strade sicure, non solo asfalti ma anche nuove opere per almeno un 50% dei lavori complessivi. In giunta abbiamo approvato il progetto elaborato dall’Ufficio tecnico che in qualche modo prosegue l’intervento di potenziamento della strada fatto a Collevario nella zona della pista di pattinaggio. Proseguiamo verso via Prezzolini sistemando appunto un tratto di strada e realizzando un nuovo marciapiede. Il progetto è di circa 230mila euro, speriamo che anche quest’anno la Regione ritenga il nostro elaborato tecnico meritevole di un finanziamento».

(l. pat.)