Auto si ribalta in mezzo alla carreggiata a pochi passi dal lungomare di Civitanova. E’ successo quasi al termine della scorsa notte, verso le 5,45, quando il conducente della vettura ha perso il controllo. La vettura, senza una guida ha percorso via Montello, traversa del lungomare sud di Civitanova, e si è ribaltata su di una fiancata. Strada bloccata perché l’auto occupava tutta la stretta carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il carro attrezzi. Il conducente non si è fatto nulla e non è stato necessario andare in ospedale.