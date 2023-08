Un viaggio nel mondo del mare, alla scoperta di storie, leggende, segreti e ricette, accompagnati da marinai, pescatori, diportisti e studiosi. Debutta così “Lezioni di Mare”, ciclo di conferenze ideato e voluto dall’associazione Cibo&Benessere presieduta da Mauro Garbuglia, insieme agli assessori alla pesca e al turismo Francesco Caldaroni e Manola Gironacci, al presidente della commissione cultura e turismo Gianluca Crocetti, all’Anmi Civitanova Marche e all’unione diportistica Il Madiere.

Sei incontri, dal 26 agosto al 30 settembre, alle ore 18, nella sala Cecchetti della biblioteca Zavatti (ingresso libero) «per diffondere sempre di più la cultura del rispetto per il nostro mare – ha detto Caldaroni questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione – siamo 20 volte Bandiera Blu, la nostra flotta peschereccia è stata una delle prime a livello nazionale a portare la pesca a tre giorni a settimana. Più volte è stata avviata la raccolta dei rifiuti da parte di pescatori e diportisti. Continueremo ad amare il nostro mare e soprattutto a valorizzare i nostri prodotti e le nostre ricette. Mi auguro di vedere molti giovani perché con loro e per loro, le tradizioni e la nostra passione potranno continuare a vivere».

«Il mare è la nostra vita e la nostra storia – ha aggiunto Gironacci – è fonte di vita economica, di sport, di lavoro e di salute. E’ uno dei motori trainanti della nostra economia e del nostro turismo e con questo ciclo di incontri, insieme a tantissime altre iniziative che abbiamo fatto e che faremo, cercheremo di valorizzarlo sempre di più».

«“Lezioni di Mare” è nato da un’idea di Veronica Petrelli, vicepresidente di Cibo&Benessere – ha sottolineato Garbuglia – e intende valorizzare il legame storico della città di Civitanova tra la gente di mare e la popolazione, in particolare i giovani. Rappresenta una nuova opportunità affinché la passione per il mare si diffonda sempre di più così come la volontà di difenderlo e rispettarlo».

Presente alla conferenza anche Pierluigi Cipolla, vicepresidente de Il Madiere. «Ciò che vogliamo diffondere con questi incontri – ha evidenziato Cipolla – è la vera passione per il mare e la barca. Vogliamo trasmettere quel sentimento di libertà che solo la barca ed il nostri mare sono capaci di farci provare».

Primo appuntamento questo sabato con “Vivere il mare, vivere di mare”. Veronica Petrelli presenterà il libro “Lezioni di Mare”, interverranno Michele Palermo, presidente Anmi Civitanova Marche, Alvise Manni, presidente del Centro studi civitanovesi, e Pierluigi Cipolla. Nella stessa giornata sarà inaugurata la mostra fotografica a cura di Mario Barboni. Sabato 2 settembre ecco l’incontro dal titolo “Col vento in poppa: l’amore per la vela”. Insieme a Cipolla si andrà alla scoperta dei venti dell’Adriatico, le denominazioni e la loro funzione di guida alla navigazione. Sabato 9 settembre sarà la volta de “Il mare: storie e leggende”, un excursus letterario sulle più celebri pagine dedicate a storie del profondo blu (“Oceano mare”, “Ventimila leghe sotto il mare”, “Il vecchio e il mare”, “Moby Dick”, ecc…) insieme allo scrittore, storico, opinionista Stelio Venceslai, ad Alvise Manni e a Mauro Garbuglia. Il 16 settembre incontro dal titolo “In tutti i Nodi”. Mariano Luciani, pescatore, Anmi, e Michele Palermo, presidente di Anmi Civitanova Marche, illustreranno le più importanti giunzioni, i nodi più utilizzati a bordo, a cosa servono e come si fanno. Il 23 settembre “Uomo libero, sempre amerai il mare”, con Ubaldo Sagripanti, psicologo, scrittore e sceneggiatore. Ed infine il 30 settembre appuntamento con “Il mare in tavola”, dove insieme a Michele Palermo, stavolta nelle vesti di cuoco, si parlerà del pescato caratteristico del nostro Adriatico, di ricette tipiche, i segreti in cucina tramandati di generazione in generazione. Quindi un approfondimento sulla preparazione, dal fritto al forno, dal cartoccio al vapore. L’incontro proseguirà con degustazione guidata delle ricette dello Chef presso l’area antistante sede Anmi, in largo Donatori di sangue.