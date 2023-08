Lo fanno scendere dall’auto davanti al Pronto soccorso. L’auto si dilegua nella notte un istante dopo e lui, con una ferita al volto, viene subito preso in cura dagli operatori. Ma, pochi attimi dopo, torna sui suoi passi e scompare. Sono molti i lati da chiarire su quanto avvenuto questa notte all’ospedale Murri di Fermo, che potrebbe essere solo una “tappa” di una rissa su cui stanno lavorando i carabinieri di Civitanova.

Sì perché quello squarcio al volto riportato da un ragazzo, probabilmente causato da una bottigliata in faccia, potrebbe essere riconducibile a una rissa tra nordafricani scoppiata poco prima a Montecosaro. Sull’episodio stanno indagando i militari di Civitanova che stanno cercando di unire i pezzi del puzzle investigativo. Quel giovane abbandonato a Fermo sarebbe poi stato rintracciato, dopo la fuga dal Pronto soccorso, sempre dai carabinieri, nel corso della nottata, a Civitanova.

Ma per il momento non si conoscono ulteriori dettagli dell’intricata vicenda. Gli investigatori, infatti, stanno cercando di dare delle risposte a diversi quesiti: su tutti il perché quel ragazzo sia stato abbandonato al nosocomio fermano, come e da chi gli è stata procurata quella ferita in faccia e se quello squarcio sia collegato ai fatti di Montecosaro. E poi, chi era al volante della vettura dalla quale il giovane è sceso davanti al Pronto soccorso di Fermo, poi scomparsa nel nulla con il favore della notte? Un lavoro investigativo non semplice, quello a cui sono chiamati gli inquirenti che, però, stanno raccogliendo tutti i dettagli e gli elementi utili alle indagini per cercare di venire a capo quanto prima dell’intricato fatto di sangue che ha vissuto più fasi nel corso della nottata.

g.f.