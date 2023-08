Tutto pronto per festeggiare il patrono di Civitanova, San Marone, venerdì 18 agosto: una serata di musica e risate a Civitanova Alta con Emanuela Aureli e i Jovanotti Fortunati. L’azienda dei Teatri e il comune hanno infatti organizzato il San Marone show, un appuntamento per trascorrere alcune ore di divertimento tra la simpatia di Emanuela Aureli, che porterà in città il suo “Mamma ho perso… l’Aureli”, e le note dei Jovanotti Fortunati (tribute band del grande Lorenzo Cherubini).

Ad ingresso libero, la serata prenderà il via alle 21.30 in piazza della Libertà proprio con i Jovanotti Fortunati: a loro il compito di aprire e terminare le danze, intervallandosi con lo spettacolo dell’amata imitatrice e attrice umbra Aureli.

Con all’attivo centinaia di concerti su tutto il territorio nazionale tra piazze, teatri e palazzetti dello sport, quello dei Jovanotti Fortunati è uno dei tributi a Jovanotti più applauditi ed amati d’Italia. La band proviene dalle Marche e nei suoi show si ispira direttamente agli spettacoli live di Jovanotti dell’ultimo ventennio. Tutti gli arrangiamenti che vengono riproposti sono sempre fedeli a quelli presentati dall’artista, con la band che proporrà uno spettacolo potente ed emozionante, sempre energico. Il gruppo è formato da dieci elementi e ha svolto una ricerca precisa e meticolosa su Jovanotti, dalle sonorità fino agli abiti di scena per lo show, ricreando su misura le vesti particolari del cantante e dei musicisti.

Quindi, spazio all’ospite d’onore, Emanuela Aureli. Un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico e, con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici e la gioia di essere diventata mamma, attraverso storie che entusiasmeranno la platea. Sarà un momento di sano divertimento con cambi di voci e di espressioni mimiche. Aneddoti, curiosità, imitazioni e grande allegria sono i compagni di viaggio, un viaggio nel teatro che si accende per dare vita ad emozioni ed intense risate.