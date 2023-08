Il ritorno di “Osvaldo” il delfino

E’ ricomparso “Osvaldo”. Così è stato “battezzato” uno dei delfini più fotografati d’Italia. L’obiettivo è sempre quello del civitanovese Alessandro Panichelli che questa mattina è tornato ad immortalare il delfino che da tempo “danza” nello specchio d’acqua di fronte al molo di Civitanova.

Non è infatti la prima volta che “Osvaldo” viene immortalato mentre, solo o in compagnia, nuota felice fra i flutti mostrandosi mentre schizza fuori dall’acqua e salta e poi di nuovo riemerge. Una presenza alla quale i civitanovesi si sono abituati e affezionati, ma che continua ad essere il soggetto preferito dei fotografi del porto. Da un po’ di tempo non si faceva vedere e quasi c’era chi si era preoccupato, ma questa mattina è riapparso, per la gioia di tutti i frequentatori del molo.