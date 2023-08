di Stefano Fabrizi

Un week end che porta dritti a Ferragosto. Le Marche non fanno mancare eventi tra musica, cultura e movida.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 11 AGOSTO

Pieve Torina – Si torna a sorridere con Pieve Toridens. A Casavecchia, nell’area del Bar Pompei secondo appuntamento del festival del teatro e della magia comica che vedrà esibirsi sul palco, alle 21.15, Mirko Eleonori in una performance cabarettistica dal titolo “A qualcuno piace curvy” per la regia di Pier Massimo Macchini.

Civitanova – Arriva Ulla Festival il grande spettacolo itinerante che porta la musica dance al Varco sul Mare a Civitanova. Si è partiti ieri con l’aperitivo curato da The Labster al ritmo delle ultime hit di musica dance. Quindi, venerdì, sarà invece la volta della migliore musica live degli anni 70/80/90, con un’animazione che prevede grandi sorprese dalle 21.30.

Civitanova – Per la Settimana del Belcanto: il concerto di Civitanova in programma alle 21.30 all’Auditorium Sant’Agostino: prevede una serie di celebri brani tratti dal repertorio di musica sacra, con i cantanti che saranno accompagnati dall’organo storico costruito da Gaetano Callido nel 1771, suonato dal maestro Andrea Bosso.

Mogliano – L’associazione amici di Santa Croce e la Confraternita del Santissimo Sacramento in collaborazione con il comune di Mogliano organizzano venerdì e sabato al parco fluviale di Santa Croce “Gustose tradizioni al parco”. Previsti mercatino dell’artigianato ed arte sotto le stelle, “Lo magnà de ‘na ‘orda” con menu della tradizione locale del tempo che fu e “Tanto di cappello: riempiamolo di sogni” con premiazione al copricapo più originale.

Senigallia – Alle 18.30 nel chiostro del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi verrà inaugurata la mostra Portoni e portali storici di Senigallia, fotografie di Antonio Maria Rossi.

Pesaro – Nel calendario 2023 il Rossini Opera Festival ha inserito un nuovo ciclo di incontri dal titolo Rof Talks. Condotti dalla giornalista di Radio Rai Susanna Franchi, gli incontri, ad ingresso libero, sono in programma dall’11 al 13 agosto alle 12 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini.

Arcevia – Per Alte Marche Altra Musica il Chiostro San Francesco di Arcevia accoglierà l’11 agosto “Rinasci Mentale”, il viaggio sud americano attraverso le stagioni e i luoghi della musica per viola da gamba, dal Rinascimento ai giorni nostri, a cura di Luciana Elizondo. Inizio concerti alle 21,30. Info: 331.7804743.

Camerano – Alle 21.30 a Camerano, in piazza Roma, con ingresso gratuito, l’attore e doppiatore Luca Violini proporrà “Il Piccolo Principe” uno spettacolo di RadioTeatro, liberamente tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry, di cui è anche regista.

Castelfidardo – L’associazione Tracce di 800 è pronta a stupire con la rievocazione storica di Castelfidardo che cambia volto ed epoca alla città nelle date di venerdì 11 e sabato 12 agosto. Per informazioni: 3792882983 – [email protected]

Fermo – Per la rassegna Libri in Piazza, promossa dal Comune di Fermo – Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca civica Spezioli di Fermo, venerdì 11 agosto 2023 alle ore 19.00 nello spazio antistante la biblioteca in Piazza del Popolo, si terrà la presentazione del volume “Marche d’Autore”, Info. tel. 0734. 284462 – [email protected]

Serra De’ Conti – Per Monsano Festival venerdì 11 agosto a Serra De’ Conti, nella Piazza gramsci, alle ore 21,30. concerto-incontro della sera, con i duo napoletano Leggermente a Sud (Raffaella Rufo, organetto, voce, flauto, tamburi e Paride Zita, voce, chitarra, tamburi) in Trasite dint’o cerchio. Musica popolare del Sud Italia: tammurriate, tarantelle, pizzica pizzica, villanelle, fusi con i ritmi mediterranei.

Serra San Quirico – Prosegue il cartellone dei Concerti del Campus Barocco: l’11 agosto alle ore 21 nalle Chiesa Santa Lucia a Serra San Quirico il Recital del Violoncello solo, artefice di atmosfere uniche che toccano i sentimenti più intimi e i più arditi desideri di elevazione: in programma musiche di Johann Sebastian Bach e Giuseppe Maria Dall’Abaco, capolavori di virtuosismo, raffinatezza, introspezione, eseguite dallo specialista Federico Toffano.

Urbino – Roberta Sarti, Giorgio Sebastianelli, Salvatore Romano e Cecilia Raponi sono gli interpreti della Fedra di Seneca per la regia di Luca Guerini che venerdì 11 agosto alle ore 20,30 andrà in scena ad Urbino nella stupenda ed esclusiva cornice dell’Orto Botanico di Urbino che, in occasione di questo spettacolo, effettuerà un’apertura notturna straordinaria.

Recanati – Per la rassegna Armonie della Sera venerdì 11 agosto, alle 21.15, sarà il leopardiano Colle dell’Infinito, a Recanati, ad accogliere il concerto dell’Hyperion Ensemble dedicato ad autori argentini ed in particolare alla forma del Tango.

APPUNTAMENTI DI SABATO 12 AGOSTO

Macerata – Al Mof2023 debutto sabato 12 agosto di Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Gaetano Donizetti che manca da vent’anni dallo Sferisterio e che è pronto a trascinare il pubblico dalle 21 con le sue melodie immortali e i virtuosismi del bel canto, tra atmosfere gotiche e la ricostruzione attraverso speciali effetti video dei castelli e delle scogliere scozzesi.

Fano – Dedicare una festa alla birra artigianale è, dunque, un modo per celebrare con gioia l’estate e la Birra d’Augusto, giunta alla sua 13esima edizione, ne è la prova: dal 12 al 16 agosto a Fano (Parcheggio di Via XXIV Maggio e Giardini Biancheria A. e Morelli G., nei pressi della Rocca Malatestiana, ingresso libero) ci aspettano cinque giorni di degustazioni, spettacoli, intrattenimento, cooking show e momenti di approfondimento sul mondo della birra artigianale, con particolare attenzione alla produzione locale di birrifici agricoli e micro birrifici. Proprio questi ultimi, infatti, saranno i protagonisti dell’evento con la maggior parte degli stand a loro dedicati.

Sirolo – Sabato 12 agosto, alle 21,30, il Teatro Cortesi di Sirolo invita all’incontro Teatro della poesia. Omaggio a Francesco Scarabicchi. La serata unisce il ricordo di Francesco Scarabicchi e del suo percorso artistico alternata dal racconto di due poeti che lo hanno personalmente conosciuto e oggi sono tra le maggiori voci della poesia italiana, Silvia Bre e Stefano Simoncelli. Prevista la partecipazione di Andrea Caimmi, Massimo Raffaeli, Antonio Tricomi, Angelo Vannini e Luca Pizzolitto. L’incontro avrà una durata di circa 90 minuti.

Porto San Giorgio – Selezione per la finale regionale di “Miss Eleganza Marche” in piazza Matteotti a Porto Sa Giorgio. Sabato 12 agosto (ore 21,30) si terrà la serata legata a Miss Italia che vedrà in passerella 20 concorrenti provenienti dalla regione. Secondo il regolamento la vincitrice accede direttamente alle pre finali nazionali. Il programma prevede momenti di intrattenimento e spettacolo presentati da Marco Zingaretti.

Fano – Per Tau Elena Bucci e Marco Sgrosso con Le belle bandiere, compagnia storica della ricerca teatrale italiana da loro fondata, portano in scena sabato 12 agosto nella ex Chiesa di San Francesco a Fano La canzone di Giasone e Medea da Euripide a Seneca, da Apollonio Rodio a Franz Grillparzer e Jean Anouilh, un lavoro che indaga le molte versioni di una stessa storia e le ragioni diverse dei personaggi, cercando il ritmo che commuove e guida verso una possibile saggezza.

Monsano – Per Monsano Festival sabato 12 agosto, grande ritorno a Monsano, in Piazza dei Caditi alle 21,30, per il Concerto Grande della Sera con Macina-Gang, a grande richiesta,di nuovo insieme nel loro Nel tempo e oltre cantando… ed oltre…ed oltre… L’affascinante percorso musicale più che ventennale di questi due “storici” gruppi del folk e del rock italiani.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 13 AGOSTO

Macerata – Allo Sferisterio alle 21 ultima replica dell’opera La traviata di Giuseppe Verdi nello storico allestimento “degli specchi” di Josef Svoboda con la regia di Henning Brockhaus e i costumi di Giancarlo Colis, quest’anno diretta dalla bacchetta di Domenico Longo.

Morro D’Alba – Per Monsano Festival a Morro D’Alba, nella Piazza Barcaroli, alle 21,30, per il Concerto Grande della Sera, un altro gradito ritorno, con gli Oneiric Folk in Pop & Popular Things con l’amichevole partecipazione straordinaria di Gastone Pietrucci.

———————-

Appuntamenti di venerdì 11 agosto

Allo Shada di Civitanova stasera la cena con Frankie & Canthina Band. Al termine in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena in consolle Cristian Marchi, punto di riferimento della scena house europea e italiana da circa vent’anni. Domani Icona Pop.

Al nuovo Calamaretto Groove Culture Music firmato Aldo Ascani domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera, Lunch Show e dopopranzo beach party con musica commerciale

Al Casacon di Sirolo Conchiglia Verde Amarcord, cena e dj set. Domani Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming”.

Alla discoteca Akua di San Benedetto del Tronto Ulla pre Ferragosto. Domenica invece special guest dj: Sven Vath, dj e produttore discografico tedesco.

Al ristorante Madeira di Civitanova “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti.

Al Cayo Coco beach club Porto Recanati Melocoton con i suoi suoni reggae ton, trap, pop. Dj Chris Ulici. Guest Kovac

Al Miu di Marotta “La città della musica”. Cena e dopocena con 4 ambienti musicali.

Al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente. Il grande party reggaeton, pop e commerciale.

A San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach El Sueno Ibiza. Club House Night. Special guest: Idriss D, domani cena spettacolo e disco. Domenica Subelo, la domenica latina della Riviera delle Palme.

Appuntamenti di sabato 12 agosto

Al Le Gall di Porto San Giorgio il nuovissimo format Muevelo. Le migliori tracce rnb, latin house e reggaetton accompagnate dalla Muevelo crew per una noche loca.

Al Mamamia di Senigallia Random. Una festa a caso.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare la notte d’Europa.

A San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea, dove scoppia l’estate 2023 sotto la regia del patron Sandro Assenti.

