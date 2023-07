di Stefano Fabrizi

L’ultimo week end di luglio è un fiorire di eventi in tutte le Marche. Dal pomeriggio fino a sera tardi ce n’è per tutti i gusti

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 28 LUGLIO

Macerata – Allo Sferisterio torna Carmen

Civitanova – Rocksophia entra nel vivo del festival a partire dalle 18 con gli incontri al Lido Cluana. La giornata di venerdì è dedicata all’analisi delle donne del rock e della musica. Figure femminili capaci di sovvertire i canoni e scombinare i clichés. Si parte con un tributo a Tina Turner e una performance a cura di Effort spazio Danza di Giosy Sampaolo e a seguire le lectio con Alessandro Alfieri filosofo ed esperto musicale che si concentrerà sulla figura di Tina Turner e Noemi Serracini, voce di Radio Due che parlerà di un’altra icona del rock come Patti Smith. Al varco sul mare alle 21.30 il primo philoshow con uno spettacolo musicale in cui la band Factory sarà protagonista dal titolo “Non sono una signora”. Le voci delle dame della musica italiana, da Gianna Nannini a Loredana Bertè, Rita Pavone e Mina fino a Madame, generazioni di donne cariche di grinta e genialità e capaci di cambiare la storia della musica. Ad intervallare le sequenze live la critica musicale Claudia Bonadonna e la filosofa Ilaria Gaspari.

Treia – Treia veste i panni dell’800 per tuffarsi nella 43esima edizione della Disfida del Bracciale. Torna da oggi al 6 agosto la rievocazione storica tra le più particolari e affascinanti d’Italia, nella quale la città ricorda i fasti dell’Ottocento, tuffandosi in un’atmosfera di altri tempi, vestita a festa e rallegrata da addobbi e da arredi dai colori tipici dei suoi quartieri: il giallo dell’Onglavina, il verde del Cassero, il viola del Vallesacco e l’azzurro del Borgo.

Montecassiano – Alle 21.15 in Piazza Unità d’Italia Montecassiano diventerà ufficialmente il cinquantesimo “Comune Gentile” d’Italia, aderendo al Movimento Italia Gentile, progetto nazionale fondato dal biologo naturalista Daniel Lumera e promosso dall’Organizzazione di Volontariato My Life Design.

Camerino – Dal 27 al 29 al Sottocorte Village di Camerino (via Madonna delle Carceri, 18) alle 21:15 la prima edizione di “Camerino Cabaret”, concorso nazionale per comici. Tre serate all’insegna del sorriso e divertimento. Oltre al concorso, anche tanti ospiti, da Piero Massimo Macchini a Gene Gnocchi. Direttore artistico sarà Angelo Carestia. Ingresso libero. Info: [email protected] oppure +39 0737 632 534 – www.facebook.com/ass.fontana/

Gualdo – Al Friku Festival arrivano i burattini e il teatro dello storico Collettivo Bertolt Brecht di Formia 28 luglio alle ore 18:30 a Gualdo. Pista di pattinaggio di via Matteotti 2. Collettivo Bertolt Brecht / Maurizio Stammati in “I racconti di Fernando”. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Sassoferrato – Dal 28 al 30 luglio a Sassoferrato nel Parco del Sentino si vivono esperienze fuori del tempo! Sì, è proprio così! Infatti, in questo suggestivo centro delle Alte Marche che trasuda di storia, nell’ultimo weekend di luglio, come per incanto, si ritorna per tre giorni nel III secolo prima della nascita di Cristo, con “295 a.C. Battaglia delle Nazioni”, rievocazione storica della famosa battaglia del Sentino. Attivi gli stand gastronomici. Info: www.tipicitaexperience.it

Ancona – Nicola Campagnoli presenta “Tre mesi di vacanza (e il posto fisso)” alle 21:15 alla parrocchia di Cristo Divino Lavoratore di Ancona.

Senigallia – Il Circolo ACLI “Belvedere di Scapezzano” e il gruppo storico “La Castellana di Scapezzano” sono lieti di presentare la programmazione della Festa Castellana 2023 che quest’anno celebra la venticinquesima edizione. Il 28, 29 e 30 luglio il borgo di Scapezzano di Senigallia si veste a festa per accogliere tutti nella suggestiva atmosfera medievale di metà ‘300 grazie al ricco accampamento presso le mura, ai giochi medievali per bambini e agli antichi mestieri.

Porto San Giorgio – Il maestro tedesco Axel Flierl si esibirà all’organo nella chiesa di San Giorgio Martire venerdì 28 luglio (ore 21.30) per il Festival internazionale “Città di Porto San Giorgio”.

Grottammare – Cabaret Amore Mio! Il 28 e 29 luglio 2023 a Grottammare (alla Terrazza sul Mare del Lungomare De Gasperi) la XXXVIII Festival Nazionale dell’Umorismo, la rassegna di cabaret più longeva d’Italia. Gli ospiti del 28 luglio sono Yoko Yamada, Nathan Kiboba, Mauro Lazzarin vincitore edizione 2022; Arancia d’Oro 2023 Ale e Franz. Mentre il 29 luglio ci sono Francesco Fanucchi, Maria Pia Timo, Stefania Terré; Arancia d’Oro 2023: Saverio Raimondi, Enrico Bertolino. Presentano le serate: Stefano Vigilante e Gloria Conti.

Porto San Giorgio – Venerdì 28 luglio a Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio alle ore 21 il concerto di due cantautori: sono Lorenzo Sbarbati (marchigiano) e Lorenzo Lepore (romano, insignito nel 2022 del 25° Premio Amnesty International Italia, sezione emergenti). Gli artisti saranno affiancati da musicisti del territorio: Cristina Priorelli (tastiere), Emanuele Franceschetti (chitarra), Riccardo Chiacchiera (batteria) e Valerio Ciarrocchi (basso).

Sant’Elpidio a Mare – A Sant’Elpidio a Mare prende il via venerdì 28 luglio, con Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura nel concerto speciale “Jazz to children. Musica per tutti da 0 a 100 anni” la 24ma edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival realizzata con la direzione artistica di Alessandro Andfolfi dal Comune di Sant’Elpidio a Mare e Syntonia Jazz in collaborazione con AMAT.

Osimo – Alle 21 alla Basilica Conventuale di San Giuseppe da Copertino – Chiostro San Francesco di Osimo Our Musical Path. Musiche di Metheny, Silver, Gronlick, De Leporini, Scofield con i Penta trio (Gabriele De Leporini, chitarra elettrica; Riccardo Pitacco, basso elettrico; Francesco Vattovaz, batteria). Info: 800.228800

Osimo – Alle 19 all’ Area Archeologica di Monte Torto di Case Nuove di Osimo per Tau Marche Facciamo la pace – da La pace di Aristofane. Adattamento testi e regia Marianna de Leoni con Romina Antonelli, Fabrizio Pugliese, musica originale Claudio Rovagna. Info: www.amatmarche.net

Fano – Alle 19:45 Marco Postacchini Quintet feat. Marta Giulioni (Marta Giulioni, voce; Marco Postacchini, sax tenore, flauto; Massimo Morganti, trombone; Emanuele Evangelista, pianoforte; Roberto Gazzani, contrabbasso, basso elettrico; Stefano Paolini, batteria). Alle ore 21 per Fano Jazz By The Sea 2023 al Jazz Village di Fano Archivio Futuro (Lorenzo BITW, DJ, producer; Danilo Menna, batteria; Vittorio Gervasi, sax, multi FX). Alle ore 21:30 alla Rocca Malatestiana Fergus Mccreadie Trio (Fergus McCreadie, pianoforte; David Bowden, contrabbasso; Stephen Henderson, batteria). Info: www.fanojzzbythesea.com

Sirolo – Alle 21:30 al Parco della Republlica di Sirolo Dal vivo sono molto meglio di e con Paola Minaccioni. Regia di Paola Rota. Info: 345.857012 – www.facebook.com/BottegaTeatroMarche

Sant’Elpidio a Mare – Alle 18:30 in Piazza Matteotti di Sant’Elpidio a Mare Pergolesi Jazz Ensemble presentano Jazz In Town (voce Marta Del Papa; pianoforte Andrea Donzelli; chitarra Nicola Marconi; basso elettrico Nicola Santecchia; batteria Andrea Cozzolino). Info: www.amatmarche.net

Ripatransone – Alle 19 a Le Caniette di Ripatransone (Contrada Canali 23) Rossini Gourmet: Gioachino, Maestro… di cucina con l’attore Jader Baiocchi, ladanzatrice Veronica Vagnoni e il Quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica G.Rossini. Info: www.orchestrarossini.it

Pesaro – Alle 21:15 al Parco Miralfiore di Pesaro Le Rose di Sarajevo con Erri De Luca, Cosimo Damiano Damato e la Minuscola Orchestra Balcanica di Giovanni Seneca

produzione Kino Music. Info: www.amatmarche.net

San Paolo – Alle 21,30 presso l’Accademia “F. Corelli” a San Paolo di Macerata, il Camerino Festival ospita Francesca Dego e Francesca Leonardi. Info: www.musicamdo.it

Ancona – Alle 20:30 al Lazzabaretto di Ancona per Acusmatiq XVIII il live set dei Tetuan capaci di esplorare i confini sonoro dove il kraut-rock sconfina nell’occult psychedelia, in una sperimentazione radicale a cavallo fra drone, noise, world music e ambient. Info: www.acusmatiq.it

APPUNTAMENTI DI SABATO 29 LUGLIO

Civitanova – A Rocksophia si celebra un anniversario: a 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti il festival trova le parole per spiegarne la musica e mette in note la filosofia di un cantautore amato e mai dimenticato. Nel pomeriggio Enrico Casarini e Ivo Stefano Germano tracceranno i contorni della figura di Lucio Battisti e il contesto culturale e televisivo dell’epoca tra impegno e disimpegno, passando per lo storico duetto fra Mina e Lucio Battisti nel 1972 mentre per il philoshow torna a Civitanova Marcello Veneziani per continuare un dialogo mai interrotto con la città. Il filosofo infatti ha tenuto a battesimo Rocksophia nel primo anno e nel philoshow approfondirà gli aspetti legati alla dimensione “apollinea” della musica di Lucio Battisti.

Montecosaro – Al Mind Festival la straordinaria partecipazione di uno dei dj più influenti e amati a livello mondiale, Paul Van Dick

Recanati – Alle 21,30 sarà in Piazza Leopardi a Recanati per la rassegna Lunaria con la band per presentare The Event – Live in Lugano. E la città del Poeta è la ripartenza estiva del tour. (prevendite: http://www.vivaticket.com/).

Cingoli – Il Balcone della Moda torna a Cingoli alle 21:30 con moda, eleganza, bellezza, spettacolo e artigianato.

Cingoli – A Cingoli la VIII edizione di Cingoli Musica, rassegna musicale che si svolgerà dal 29 luglio al 18 agosto sotto la direzione artistica di Melissa Mastrolorenzi. Si inizia sabato 29 luglio alle ore 17.30 presso Chiesa di Santa Sperandia con il concerto “Geometrie Infinite : l’inventiva nel violino solista” del violinista Francesco Mardegan finalista del XXX concorso internazionale “A. Postacchini”.

Porto Recanati – Nino Frassica e Los Plaggers sabato 29 luglio alle 21:30 all’Arena Gigli di Porto Recanati.

Esanatoglia – San Severino Blues, dopo il successo del weekend settempedano, riprende il suo programma itinerante sabato 29 luglio da Esanatoglia nel magico scenario di Castello Malcavalca, borgo in pietra immerso nel verde in località Palazzo. Todd Day Wait, musicista country di Nashville, è l’ospite della serata.

Senigallia – Dal 29 luglio al 6 agosto torna a Senigallia uno degli eventi più attesi dell’estate: Summer Jamboree #23, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 più grande al mondo, divenuto ormai punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di quest’epoca straordinaria e ispiratrice. Nove giorni di puro divertimento, all’insegna del Rock’n’Roll e dello Swing.

Monte San Pietrangeli – Paolo Fresu, con il pianista cubano Omar Sosa, saranno protagonisti, nell’ambito di Jazz di Marca, del concerto per il Centenario della locale Banda “Cecchini” il 29 luglio a Monte San Pietrangeli (chiostro di San Francesco, biglietto ridotto a 20 euro per chi acquista entrambi i concerti).

Senigallia – Al Mamamia di Senigallia Ernia in concerto sul palco del Mamamia Festival Estate 2023 con il suo “Tutti Hanno Paura Summer Tour 2023.

Jesi – Elio torna a Jesi e canta Enzo Jannacci, sabato 29 luglio ore 21 sotto le stelle di Piazza Federico II, per inaugurare l’anteprima del XXIII Festival Pergolesi Spontini con lo spettacolo “Ci vuole orecchio”. Un recital un po’ circo un po’ teatro canzone, dove una band di cinque musicisti accompagna lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica.

Fano – Per Fano Jazz By The Sea 2023 sabato 29 luglio alle 19:30 alla Pinacoteca San Domenico di Fano Peppe Consolmagno (voce, coro, percussioni, symbols). Alle ore 19:45 al Jazz Village l’Orchestra Mosaico diretta da Jean Gambini. Alle ore 21:30 alla Rocca Malatestiana Seun Kuti And Egypt 80. Alle ore 23 al Jazz Village Dervisci (Andrea Calella (Queemose), synth e drum machine; Tommaso Bonuso ([email protected]), mixer e turntables). Info: www.fanojzzbythesea.com

Urbino – Alle 18 nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Urbino il duo Bonaita – Ottaviani (violino Francesca Bonaita; pianoforte Marco Ottaviani). Info: www.enteconcerti.it

Corinaldo – Alle 21:30 all’area Archeologica Santa Maria in Portuno di Corinaldo Odissea un racconto mediterraneo – il ciclope [canto IX] ideato e diretto da Sergio Maifredi. Info: www.amatmarche.net

Osimo – Alle 19 all’Area Archeologica di Monte Torto di Case Nuove di Osimo L’altra Medea – Dissonanze sul Mito da Euripide e da un prologo della Medea di Franca Rame di e con Isabella Carloni, contrabbasso Eolo Taffi. Info: www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21 per Acusmatiq XVIII alla Corte della Mole Clock DVA, una delle band seminali della scena post-punk/electro-industrial inglese, originaria di Sheffield e fondata da Adi Newton nel 1978. Info: www.acusmatiq.it

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 30 LUGLIO

Macerata – Alle 12 l’Aperitivo culturale avrà come ospite Antonella Calcaterra impegnata in una conversazione dal titolo Pazzia… in tribunale: dai manicomi criminali alle REMS ed è un incontro credi tanto per la formazione forense. Alle ore 21 allo Sferisterio La traviata di Giuseppe Verdi nello storico allestimento “degli specchi” di Josef Svoboda con la regia di Henning Brockhaus e i costumi di Giancarlo Colis, quest’anno diretta dalla bacchetta di Domenico Longo.

Civitanova – La chiusura domenica 30 luglio è nel segno dell’ombra e della tenebra con la seduzione per il mondo dell’eccesso e del dionisiaco che nella spirale fra Eros e Thanatos conduce verso il baratro. Vittime sono gli artisti del famigerato “Club 27”, quelle figure di eccezionale sensibilità e genialità morte tutte all’età di 27 anni. Una “maledizione” del rock che ha infiammato dibattiti e acceso teorie legando assieme, nella tragica fine, i nomi di Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones e, ultima, Amy Winehouse. A parlarne nel pomeriggio Fabio Cantelli, ex capo ufficio stampa di San Patrignano e scrittore e Davide Sisto “tanatologo” e studioso della dimensione filosofica e culturale della morte . Il philoshow serale è un tripudio di musica rock, con l’istrionico Carlo Massarini.

Pesaro – Alle 21 all’Anfiteatro Miralfiore di Pesaro Children’s Corner: La musica la fanno i bambini. Orchestra di Libera Musica, Daniele Rossi direttore. Info: www.enteconcerti.it

Acqualagna – Alle 21:30 alla Golena del Furlo di Acqualagna per la rassegna Fano Jazz By The Sea 2023 Manou Gallo: The African Queen Of Bass. Info: www.fanojazznetwork.it

Barchi – Dalle 19 all’azienda Fiorini di Barchi (via Campioli, 5) Alexian Group. Info: www.orchestrarossini.it

Jesi – Alle 21 in Piazza Federico II di Jesi Il Time Machine Ensemble presenta Songs And Dances con la violoncellista Erica Piccotti. Info: www.fondazionepergolesispontini.com

Ancona – Alle 21 alla Mole Vanvitelliana di Ancona tornerà poi ASMOC il Modular Circus con la sua settima edizione. Un format nato ad Acusmatiq che vede una eterogenea schiera di 13 musicisti elettronici da tutta Italia, tra cui autentiche celebrità come Gianni Proietti (aka Gattobus) ed Alina Kalancea che si esibiranno senza soluzione di continuità in una serie di brevi e intensissime performance basate sui synth modulari. Un’esperienza unica ed elettrizzante, per il pubblico come per i performer, fatta in collaborazione con i costruttori di synth modulari Soundmachines e Soundfreak. Info: www.acusmatiq.it

Il by night chiude il mese di luglio con Cristina Di Pietro, PierPaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Gaia Gozzi

VENERDI’ 29 LUGLIO

Doppio appuntamento il 29 e il 30 luglio al Delfino Verde di Porto San Giorgio: sia sabato notte in occasione della notte rosa di Porto San Giorgio, che domenica pomeriggio per l’aperitivo nel locale porto sangiorgese il djset di Diva.

Allo Shada di Civitanova si parte dalla cena spettacolo che questa sera vede protagonisti i Pop Deluxe con la grintosa voce di Cristina Di Pietro, reduce dai successi con Mario Lavezzi. Al termine, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest PierPaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia, ora legato sentimentalmente alla modella Giulia Salemi, sembra destinato ad un approdo in Rai, in particolare alla corte di Caterina Balivo. Domani Vida Loca, l’ appuntamento allo Shada con la One Night più esclusiva d’Italia, il format più ballato della penisola.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming” special guest Andrea Zelletta.

Al nuovo Calamaretto sotto la gestione della famiglia Ascani, stasera Groove Culture Music con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera, Lunch Show e dopopranzo beach party con musica commerciale.

Al Casacon di Sirolo stasera Conchiglia Verde Amarcord, Mark & i Bella Bolla plays Parlami d’amore Mariù – Dj set Pino Cardinali. Domani Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Al Ristorante Madeira di Civitanova stasera “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti.

Ritorna la sfida più attesa di sempre, stasera l’unico, l’originale e inimitabile single vs fidanzati del Cayo Coco di Porto Recanati in versione Fluo edition. Direzione artistica Luca Kovac.

SABATO 30 LUGLIO

A Le Gall di Porto San Giorgio arriva Gaia Gozzi. Italo-brasiliana classe 1997, è una cantautrice che vanta già diverse importanti esperienze. La sua musica integra italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, La notte d’Europa.

