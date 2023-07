E’ in programma per questo sabato a Porto Recanati, al circolo velico “Amici della Vela Mario Jorini”, la quinta edizione del “Trofeo Giorgio Giorgetti”.

Si tratta di una regata velica open, ovvero aperta a tutte le barche a vela non cabinate con lunghezza media dai 2 ai 7 metri con equipaggio singolo o di coppia.

Essendo una open, verrà redatta una speciale classifica generale con tempi compensati utilizzando la metodologia denominata “Numeri di Portsmounth”.

Al vincitore verrà assegnato il trofeo challager che verrà conservato presso il circolo velico di appartenenza per circa un anno; l’anno successivo verrà riconsegnato al circolo Amici della Vela Mario Jorini per essere rimesso in palio. Il trofeo riporta incisi i nomi dei vincitori delle precedenti edizioni, seguendo le modalità della più famosa regata velica al mondo, la Coppa America.

Le prime due edizioni, nel 2018 e 2019, sono state vinte da Pietro Corbucci del Circolo Vela Pesaro, velista di rango nazionale che ha gareggiato nella classe Laser. La terza edizione, nel 2021 (nel 2020 la regata non si è tenuta causa covid) se l’è aggiudicata il giovane atleta del Circolo Vela Portocivitanova Tommaso Cappella su Laser 4.7. La quarta edizione, lo scorso anno, se l’è aggiudicata il promettente membro del Circolo Nautico Numana Thomas Coacci su Laser Rdl. In tutte le edizioni c’è stata una folta partecipazione, circa 40-50 imbarcazioni con equipaggi provenienti da Marche ed Emilia Romagna.

La regata si svolgerà nel mare antistante il Circolo Velico organizzatore e a seconda delle condizioni meteo verranno fatte una o due prove su un percorso “a bastone” della lunghezza di circa 1-2 miglia, da ripetere due volte.