Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nella consulenza, progettazione, realizzazione e installazione di involucri architettonici un/a Project manager (cod. annuncio Conf 416). La risorsa si occuperà di pianificare, eseguire e finalizzare il lavoro di gestione del progetto/commessa in conformità con i tempi, costi, qualità stabiliti, coordinare il team di progetto, gestire i rapporti con i clienti e i fornitori e con tutti gli stakeholder. Titolo preferenziale laurea in ingegneria / architettura. Si richiede precedente esperienza nel ruolo e nel settore, capacità di analisi, organizzazione e pianificazione, capacità di relazione sia interne sia esterne. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore alimentare un/a impiegato/a Ufficio acquisti (cod. annuncio Conf 413). La risorsa si occuperà della pianificazione e gestione degli acquisti di materie prime, della ricerca e selezione dei fornitori, condurrà trattative di acquisto. Si richiede attitudine al lavoro in team; autonomia nel gestire il proprio lavoro e le proprie scadenze, ottime capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità. Sede di lavoro: provincia di Macerata, no zone costiere.

Confindustria Macerata ricerca infine per azienda che opera nella consulenza, progettazione, realizzazione e installazione di involucri architettonici un/a sistemista Junior (cod. annuncio Conf 414). La risorsa dovrà gestire tutti gli elementi hardware e software in uso garantendo il perfetto funzionamento delle infrastrutture informatiche: pc, server e componenti hardware (Dischi rigidi, schede di rete,ram, schede madri etc.), stampanti, periferiche audio e video, telefonia Voip, device mobili, router, connessioni internet e intranet, database, programmi informatici, sistemi di posta elettronica, sistemi di cyber security, sistemi cloud e sistemi di backup e ridondanza. Si richiede conoscenza dei principali sistemi operativi: Linux, Unix, Windows, Android, Apple, competenza in ambito sistemistico (server, client ecc.), conoscenza di infrastrutture di networking (protocolli di rete, Wan, Lan, Wi-Fi, ecc.), conoscenza in ambito Ip, Voip, Atm, conoscenza delle tecnologie in ambito cloud, conoscenza di tematiche di Ict security (firewalls, sistemi di sicurezza e accesso remoto, Ips, Ids , basi di programmazione Java, C#, C++, Sql) capacità organizzative e gestionali, capacità di analisi e propensione alla risoluzione dei problemi. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

L’Agenzia Generali, Galleria del Commercio Macerata, ha l’esigenza di inserire all’interno del team vendite un Consulente Junior, che dopo un percorso di formazione iniziale, riesca a perseguire gli obiettivi commerciali condivisi con la compagnia.

La risorsa selezionata si specializzerà nella consulenza assicurativa e sarà responsabile di sviluppare nuovi clienti, fidelizzarli e gestirli, proponendo le migliori soluzioni di gestione dei rischi e del risparmio del gruppo Generali.

Costituiscono requisiti essenziali: diploma/laurea; disponibilità di auto per trasferte. Il candidato ideale possiede le seguenti soft skill: alta motivazione, capacità di contrattazione ed orientamento agli obiettivi, forte determinazione, capacità di problem solving, curiosità, grinta e dinamismo.

Trattamento economico: fisso mensile (fino a 1000 euro + provvigioni al raggiungimento degli obiettivi); corso formazione Ivass e iscrizione all’albo intermediari assicurativi; formazione continua su soft e hard skill. Sede di Lavoro: Macerata (sede), San Severino.

Contatti per la selezione: inviare cv all’indirizzo [email protected] Riferimento Michela tel. 347 5172011

***



Openjobmetis S.p.A. ricerca e seleziona diverse figure nell’ambito della produzione, per un’importante azienda con sede a Recanati. I profili richiesti sono: magazzinieri, carrellisti, addetti alle macchine, addetti allo stampaggio e addetti all’imballaggio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe. Orario di lavoro su turni. Per informazioni e candidature scrivere a [email protected]

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Impresa di costruzioni cerca una segretaria amministrativa. Sede di lavoro: zona Camerino. Rif.: 12730

Struttura settore ristorazione cerca un/a barista con almeno minima esperienza e un aiuto pizzaiolo. Sede di lavoro: Muccia. Rif.: 12729

Azienda settore lapidei cerca un rifinitore di lastre in marmo. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12728

Parrucchieria cerca una parrucchiera part time esperta e/o apprendista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12727

Impresa di costruzioni cerca un lattoniere/fabbro. Sede di lavoro: Civitanova. Rif.: 12726

Azienda settore impiantistica cerca un/a impiegato/a per l’ufficio tecnico (Rif.: 12725) e un idraulico (Rif.: 12678). Sede di lavoro: Tolentino.

Distributore di carburanti cerca un barista. Sede di lavoro: zona Corridonia. Rif.: 12724

Impresa di pulizie cerca un’addetta alle pulizie. Sede di lavoro: Tolentino e zone limitrofe. Rif.: 12723

Struttura ricettiva cerca personale esperto nei seguenti ruoli: reception, estetista, camerieri, manutentori idraulici. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 12722

Agriturismo cerca un/a cuoco/a esperto/a. sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12721

Agenzia commerciale cerca una segretaria part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12720

Carrozzeria cerca un carrozziere esperto e/o un apprendista. Sede di lavoro: Pollenza. Rif.: 12719

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).