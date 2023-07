Intervento dei vigili del fuoco per un incendio nella notte lungo l’autostrada A14. E’ successo tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati. Le fiamme hanno interessato un’auto in transito. Chiamato il 112, sul posto è intervenuta con un’autobotte la squadra di Ancona. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme per poi mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Il traffico non ha subìto rallentamenti. Sul posto anche la polizia autostradale.