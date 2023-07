di Stefano Fabrizi

Opera, concerti, rievocazioni storiche e imperdibili appuntamenti per la movida. E’ questo uno dei fine settimana più densi dell’estate marchigiana.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 21 LUGLIO

Camerino – Fa tappa a Camerino Sergio Cammariere: il cantautore, accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax, si esibirà sul palco del Camerino Festival alla Rocca Borgesca (Piazzale della Vittoria, 1). (biglietteria presso il luogo di spettacolo dalle 19 – vendita online www.ciaotickets.com – informazioni: Tel. 331/2233904 e-mail [email protected] www.camerinofestival.com)

Urbisaglia – Venerdì 21 luglio alle 21:15 all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia per Tau va in scena Una piccola odissea di e con Andrea Pennacchi; musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato, Annamaria Moro. Info: www.amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – Il 21, 22, 23 luglio la città di Sant’Elpidio a Mare sarà catapultata nel periodo del medioevo con costumi tipici dell’epoca, rappresentazioni teatrali, schetch, esposizioni di costumi storici, taverne con piatti tipici di quel periodo storico. La Città Medioevo, quest’anno, giunge alla sua 31° Edizione e suggella l’ambito traguardo con una iniziativa straordinaria: l’ingresso gratuito a tutti i visitatori. Iniziative dalle 19 per le vie del centro storico.

Senigallia – Il prossimo appuntamento di ‘BeatleSenigallia 2023’ sarà venerdì 21 luglio, alle 21, nella corte interna della Rocca Roveresca, con il concerto John Lennon Story, con Simone Borghi (chitarra e voce), Cristiano Orlandi (piano e voce), Luca Poli (chitarra e voce), Paolo Molinelli (narrazioni) e Gianni Marasca (special-guest). L’ingresso al concerto è gratuito, suggerito prenotare (tel. 071-63258, oppure [email protected], oppure direttamente al personale presente all’ingresso della Rocca Roveresca).

Trecastelli – A Trecastelli il 21 luglio (ore 21.30) in scena lo spettacolo “Pablo Neruda: una vita tra lotta e poesia” con gli attori Alessio Messersì, Mauro Pierfederici e il Maestro Giacomo Sebastianelli. Per effettuare la prenotazione bisogna telefonare all’Ufficio Turismo di Trecastelli, al seguente numero: 071.7957851 in questi orari: martedì – giovedì – venerdì ore 10.30-12.30/17.30 – 20; mercoledì 17.30 – 20; sabato ore 10.30-12.30/17.30 – 21; domenica ore 17 – 21, oppure inviare una mail a: [email protected]

Grottammare Alta – Dal 21 al 23 luglio a Grottammare Alta tre giorni dedicati ai migliori vini del territorio marchigiano a cui si aggiungeranno le etichette di oltre 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Molise e Sicilia.

San Benedetto del Tronto – Due giorni di grande musica rock attendono tutti il 21 e 22 luglio al Campo “Nelson Mandela” di San Benedetto con il Beast Coast Festival. Tra gli ospiti Vince Pastano, Noisebreakers, Vizi e Virtù, Heros and Monsters.

Ancona – Andrea Bevilacqua e Giaconi Editore presentano la nuova guida “Marche Viaggiando – La Riviera del Conero e i Colli dell’Infinito” ad Ancona venerdì 21 luglio alla Terrazza delle Cantine Moroder.

Senigallia – Demanio Marittimo.KM-278. SPAZIO CORPO. XIII edizione della notte dedicata all’architettura, alle arti, al design a Marzocca di Senigallia venerdì 21 luglio dalle 6 alle 6.

San Severino Marche – Dopo il successo di Chris Cain a Pollenza, apertura del 32° San Severino Blues, arriva il clou del festival dal 21 al 23 luglio, un intero weekend nel magnifico scenario storico di Castello al Monte di San Severino Marche, ospiti due protagoniste femminili della musica americana e due band marchigiane. Venerdì 21 aprirà il weekend la cantautrice e chitarrista texana Carolyn Wonderland. Biglietto di 15 € da prenotare alla Pro Loco al 0733.638414 o via email a [email protected] , pagabile solo in contanti alla cassa serale. infoline 3396733590 | www.sanseverinoblues.com | facebook/sanseverinoblues

Fermo – Venerdì 21 luglio alle 21:15 a Villa Vitali di Fermo Carmen Consoli – in trio acustico. Info AMAT tel. 0712072439 – www.amatmarche.net

Castelleone di Suasa – All’Anfiteatro Romano di Suasa di Castelleone di Suasa venerdì 21 luglio alle 21:15 per la rassegna Tau va in scena I gemelli da I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni e Menecmi di Plauto, scritto e diretto da Carlo Boso con Rebecca Bianchi, Alessandro Blasioli, Emanuele Contadini, Erika Giacalone, Michele Pagliaroni. Info: www.amatmarche.net

Fratte Rosa – Cantina Terracruda di Fratte Rosa venerdì 21 presenta In Vino Musica – Decanto 2023 con la partecipazione del chitarrista Giovanni Seneca e dell’attore Luca Violini, oltre agli allievi dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Cena a cura di Laboratorio Confine con panzanella, paella di carne e frutti di mare, ciambellone con pesche. Ogni portata sarà accompagnata ad uno dei vini biologici Terracruda. Programma della serata: Visita in vigna e cantina ore 19.00 – Inizio concerto ore 21. Info e prenotazioni: 0721 777412 – [email protected] – www.orchestrarossini.it

Pesaro – Venerdì 21 luglio alle 21:15 al Parco Miralfiori di Pesaro Voci e musica di una notte di mezza estate con il Coro Grillo d’Oro & Exnovo Coro Urbano diretti da Gabriele Foschi. Info: www.amatmarche.net www.grillodoro.com www.enteconcerti.it www.fgr-orchestra.com www.teatroaccademia.net

Castelleone di Suasa – Venerdì 21 e sabato 22 luglio per la rassegna Tau Domus dei Coiedii Castelleone di Suasa Play [Domus] – Dispositivo Interattivo Per Attraversamenti Poetici, testi Francesca Berardi, voci Francesca Berardi, Filippo Mantoni, composizione musicale Simone Bellezze. Info: Biglietteria Anfiteatro Romano di Suasa 339 1717201 – 334 2076462; AMAT tel. 0712072439. Replica dello spettacolo anche alle 19.30

Ascoli Piceno – Venerdì 21 luglio alle 21.30, la Piazza del Popolo di Ascoli Piceno ospiterà l’unico concerto per l’estate 2023 de “Il Volo”. I tre ragazzi ambasciatori della musica italiana sono conosciuti in tutto il mondo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno ospiti per la prima volta del salotto cittadino. L’organizzazione del concerto è della Alhena Entertainment srl. L’ingresso al concerto sarà gratuito grazie al sostegno e alla partecipazione dei mecenati dell’Art Bonus, la Fainplast srl e la Panichi srl. I biglietti sono riservati ai residenti di Ascoli Piceno e provincia. Info: https://www.compagniadeifolli.it/

APPUNTAMENTI DI SABATO 22 LUGLIO

Macerata – Sabato 22 luglio alle 21 per Macerata Opera Festival il secondo titolo in cartellone: La traviata “degli specchi” di Giuseppe Verdi. Direttore Domenico Longo con la Form; regia Henning Brockhaus; scene Josef Svoboda; costumi Giancarlo Colis; coreografie Valentina Escobar. Coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini” diretto da Martino Faggiani. Info: 0733 230735 [email protected] www.sferisterio.it

Civitanova – Sabato 22 luglio alle 19:15 sul lungomare sud di Civitanova Marche per Civitanova Danza 2023 una prima in esclusiva per le Marche: Nel volgersi infinito delle sue onde. Ideazione coreografica Simona Bucci, Roberto Lori; musica suonata dal vivo da Daniele Di Bonaventura; direzione artistica Simona Bucci / Roberto Lori; danzatori Luca Campanella, Isabella Giustina, Roberto Lori, Sara Orselli, Françoise Parlanti. Info: www.teatridicivitanova.com www.civitanovadanza.com www.amatmarche.net

San Severino – Il 32° San Severino BluesSabato presenta Castello al Monte di San Severino Marche sabato 22 luglio la giovane cantante ed autrice di Memphis Nikki Hill. Biglietto di 15 € da prenotare alla Pro Loco al 0733.638414 o via email a [email protected] , pagabile solo in contanti alla cassa serale. infoline 3396733590 | www.sanseverinoblues.com | facebook/sanseverinoblues

Porto Recanati – Sabato 22 luglio (21:30) all’arena Gigli di Porto Recanati Elio canta e recita Enzo Jannacci con Ci vuole orecchio. Arrangiamenti musicali M° Paolo Silvestri. Regia Giorgio Gallione. Info: 071 9799084 – www.amatmarche.net

Senigallia – Per i 90 anni della Rotonda a Mare di Senigallia sabato 22 luglio (dalle 21) una festa della musica e dei ricordi con Paolo Notari e un grande cast di artisti: Dario Salvatori, New Trolls, Francesco Baccini, Marco Armani, Le Nino Rota Ensemble e Jopier per la regia di Sabino Morra.

Corinaldo – Un’originale gara canora nella piazza più bella del Borgo. L’associazione culturale Teatro Time Produzione Spettacoli di Corinaldo in collaborazione con il Comune di Corinaldo e la Pro Corinaldo presentano Il Festival degli Stonati. Si andrà in scena sabato 22 luglio alle 21:30 nella suggestiva cornice di Piazza Il Terreno di Corinaldo.

Pesaro – Sabato 22 luglio (21:15) al Parco Miralfiore di Pesaro c’è Nino Frassica & Los Plaggers Band. Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Info: www.teatridipesaro.it – www.amatmarche.net

Fano – Sabato 22 luglio alle 23 al Jazz Village di Fano (Piazza Sigismondo Malatesta 10) per Fano Jazz By The Sea 2023 Real Timpani ‘Round About Midnight con Jacopo Biffi, elettronica; Pietro Vicentini, batteria; Matteo Pontegavelli, tromba. Info: www.fanojazznetwork.it

Osimo – Sabato 22 luglio (ore 21) alla Basilica Conventuale di San Giuseppe da Copertino – Chiostro San Francesco di Osimo (Piazza Gallo, 10) Latin Voyage Incontri al Chiostro 2023 con Cadena Trio (Luigino Pallotta, fisarmonica; Marco Lorenzetti, percussioni; Claudio Mangialardi, contrabbasso). Musiche di Piazzolla, Peterson, Corea e Pallotta. Info: 071 9307050 – 800.228800 www.accademialiricaosimo.com

Fano – Sabato 22 luglio alle 21:30 alla Rocca Malatestiana di Fano per Fano Jazz By The Sea 2023 Gianluca Petrella in “Cosmic Renaissance”. Main Stage: Gianluca Petrella, trombone, live electron ics; Mirco Rubegni, tromba; Riccardo Di Vinci, basso elettrico; Federico Scettri, batteria; Simone Padovani, percussioni; Anna Bassy, voce. Info: www.fanojzzbythesea.com

Fano – Sabato 22 luglio (19:45) per Fano Jazz By The Sea 2023 al Jazz Village Antonio Ottaviano Quintet. Appena ventenne, grande conoscenza dello strumento, tanta energia e un buon lirismo. È questo il profilo di Antonio Ottaviano, vincitore dell’edizione 2022, la XXVI, del Premio Internazionale Massimo Urbani di Camerino. La band: Antonio Ottaviano, sax alto; Federico Bosio, chitarra; Vittorio Solimene, pianoforte; Vincenzo Quirico, contrabbasso; Sergio Mazzini, batteria. Ingresso gratuito. Info: www.fanojazznetwork.it

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 23 LUGLIO

Macerata – Domenica 23 luglio alle 21 all’Arena Sferisterio di Macerata per il Mof la replica di Carmen di Bizet in un nuovo allestimento firmato da Daniele Menghini, con le scene di Davide Signorini e i costumi di Nika Campisi. Direttore Donato Renzetti, Regia Daniele Menghini. Coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini” diretto da Martino Faggiani e il coro Pueri Cantores “D. Zamberletti” diretto da Gianluca Paolucci

San Severino – Il 32° San Severino Blues presenta Castello al Monte di San Severino domenica 23 luglio The Italian Blues Band, composta da storici musicisti blues della regione con un sound tradizionale, e The Rootworkers, giovani delle province di Macerata ed Ancona, vincitori dell’Homeless fest 2021, che con i loro brani originali trascendono il blues classico con la ricerca di suoni rock acidi, intrisi di grooves contemporanei. Ingresso gratuito. infoline 3396733590 | www.sanseverinoblues.com | facebook/sanseverinoblues

Fermo – Domenica 23 luglio (ore 21:15) a Villa Vitali di Fermo Molto rumore per nulla di William Shakespeare, adattamento e regia Proscenio Teatro. Info: www.amatmarche.net

Fano – Domenica 23 luglio (ore 19:45) al Jazz Village di Fano per Fano Jazz By The Sea 2023

Marco Frattini Trio con “Empty Music“. La band: Marco Frattini, batteria, percussioni, arrangiamenti; Claudio Vignali, pianoforte, arrangiamenti; Gabriele Evangelista, contrabbasso. Info: www.fanojazznetwork.it

Fano – Domenica 23 luglio (ore 05) all’ Anfiteatro Rastatt di Fano (Viale Adriatico) per Fano Jazz By The Sea 2023 Concerto all’Alba – Live In The City con Alessandro Sgobbio al pianoforte. Info: www.fanojazznetwork.it

Fano – Domenica 23 luglio alle 21:30 alla Rocca Malatestiana di Fano per Fano Jazz By The Sea 2023 il concerto di Lakecia Benjamin: Lakecia Benjamin, sax alto; Zaccai Curtis, pianoforte; Ivan Taylor, contrabbasso; EJ Strickland, batteria. Mentre alle 23 al Jazz Village c’è Anna Bassy: Anna Bassy, chitarra, voce; Pietro Gerardi, chitarra; Andrea Montagner, basso; Daniel Emanuele, batteria. Info: www.fanojzzbythesea.com

————————————–

IL BYNIGHT

Per sfuggire a Caronte ci si tuffa nel bynight. E anche per questo weekend sono tante le proposte. Sotto i riflettori Ron a Civitanova e Tananai a Senigallia

VENERDI’ 21 LUGLIO

Allo Shada di Civitanova stasera in un’atmosfera raffinata, ospite uno dei più celebri cantautori e artisti italiani, Ron in concerto per la cena. 50 anni di carriera, un autentico monumento

della canzone d’autore italiana, dopo il successo del tour nei teatri, Ron tornerà live per la sessione estiva del suoi concerti. Al termine, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club Icona 2000 con in console Mattia Ascani, voice Isa B. Domani Random, una festa a caso.

Al nuovo Calamaretto, che ritorna dopo un raffinato restyling, sotto la gestione della famiglia Ascani, stasera Groove Culture Music, dove house e disco si fondono per un’indimenticabile notte di musica, con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera, Lunch Show e dopopranzo beach party con musica commerciale.

Al Casacon di Sirolo stasera Conchiglia Verde Amarcord, Mark & i Bella Bolla plays love song – Dj set Pino Cardinali. Domani Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Al Ristorante Madeira di Civitanova stasera “Maracaibo”, appuntamento firmato Eventi Divertenti.

Stasera al Cayo Coco ritorna Pazzeska, il party a caso. In consolle La Regina e Chris Ulici. Direzione artistica Luca Kovac.

Stasera al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente. Il grande party reggaeton, pop e commerciale

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming”. Performance dj Gorilla, Mat dj.

SABATO 22 LUGLIO

Sabato alla discoteca Aqua di San Benedetto del Tronto Special guest Guè, rapper e produttore discografico italiano fino a qualche anno fa conosciuto come Guè Pequeno.

Al Mamamia di Senigallia sabato arriva Tananai con il suo concerto posticipato al 22 luglio per permettere all’artista di partecipare all’evento benefico “Italia Loves Romagna”. Occasione per ascoltare una delle voci più interessanti dell’attuale panorama musicale.

Al Le Gall di Porto San Giorgio Mamacita, official radio partner: Radio 105.

E’ tornato a San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera da Bagni Andrea firmato da Sandro Assenti.

A San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach “Tamo Loco”, the latin house party, special guest Smoothies. Domenica Subelo, la domenica latina della Riviera delle Palme.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, La notte d’Europa.

