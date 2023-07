E’ ormai diventato un appuntamento immancabile il concerto dell’orchestra fiati “Insieme per gli altri” nella ricca estate che il santuario del Santissimo Crocifisso di Treia propone a fedeli e simpatizzanti. Nella suggestiva location del giardino del santuario, l’orchestra ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso le grandi colonne sonore dei film che hanno fatto la storia, il tango Nuevo di Piazzolla e la musica degli anni Ottanta, fino all’imperdibile medley delle canzoni di Fred Buscaglione. Un pieno di applausi per i musicisti della colonna sonora della solidarietà, diretti con professionalità e grande energia, dal maestro Giampiero Ruggeri, che da quasi quattro anni portano avanti il loro progetto benefico che li vede impegnati nella raccolta fondi per associazione ed enti no profit del territorio. Impeccabile l’ospitalità di padre Luciano Genga, guardiano del convento che si appresta a festeggiare 4 anni di importantissimi centenari legati alla vita e alle opere di San Francesco.

Queste poi le date già programmate. Questa sera alle 21,15 a Osimo nel chiostro di San Francesco in favore “Associazione Qui ed ora” e il 30 alle 21,10 a Recanati in Omaggio a Giacomo Leopardi. Ad agosto, il 1 alle 21,15 l’esibizione a Porto Recanati in largo Porto Giulio, il 2 a Campofilone alle 21,15 nell’orto abbaziale in favore “Cser Terra Meraviglie di Campofilone”, il 12 a Balsorano, nella chiesa Santissima Trinità per il Trentennale dell’Avis Balsorano, il 19 a Numana in piazza Miramare, il 20 alle 21 a Pollenza nel Chiostro Oasi Di Santa Chiara Monastero San Giuseppe in favore “Sorelle povere di Santa Chiara”, il 26 alle 21 all’Arena Sferisterio.

L’ organico dei musicisti che compongono l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” magistralmente condotti dal direttore artistico maestro Gianpiero Ruggeri.

• Basso elettrico: Dario Matteucci ( vice presidente) e Diego Brocani;

• Chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

• Clarinetto: Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele, Cananà Tonio, Roberta Latini, Vittoria Luchetti;

• Cornamusa: Lorenzo Forconi.

• Euphonium: Giuliano Latini, Jak Coenen e Vanni Belfiore;

• Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio;

• Percussioni: Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani e Filippo Argentati;

• Sax Baritono: Sergio Giuli e Santelli Giorgio;

• Sax Contralto: Francesco Carducci, Migliozzi Ugo Pio; Mariske Engelbert; Stefania Canari e Maria Sole Luchetti,

• Sax Soprano e sax Contralto Vincenzo De Angelis;

• Sax Tenore: Emiliano Bastari; Paolo Luchetti e Roberto Benigni;

• Tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci; Sileoni Antonio;

• Trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli.

«Il presidente dell’Orchestra Gianni Silvi desidera porgere un immenso grazie ai nostri sostenitori, cioè ai titolari delle aziende che si impegnano per portare avanti questa Orchestra Solidale nonostante il periodo poco favorevole all’economia:

• l’ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali;

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Di Claudio Mauro della Dima Cosmetics;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro;

• Ing. Jurek Mosiewicz delle Tenute Murola di Urbisaliglia;

• Mario Marinelli della Rhutten di Caldarola.

Tutti gli eventi possono essere seguito sulla pagina faceebok dell’Orchestra “ orchestra fiati insieme per gli altri” curata dalla nostra web manager Oana Mateescu».