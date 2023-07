La prevenzione è sempre uno strumento fondamentale nella tutela della nostra salute. Non importa l’età che si abbia: prendersi cura del proprio benessere è essenziale per garantirci una vita sana e felice. Uno dei modi principali per ottenere questo risultato è fare check-up annuali regolari, ovvero esami di routine che consentono di monitorare lo stato di salute e individuare tempestivamente eventuali segnali di problemi o rischi.

E non esiste fase della vita che non possa essere tutelata grazie al giusto check up, studiato per individuare precocemente eventuali disturbi o malattie e intervenire tempestivamente. È per questo motivo che nei nostri laboratori FisiomedLab di Civitanova abbiamo ideato differenti tipologie di check up, in grado di monitorare la nostra salute in ogni momento. I pacchetti check up, messi a punto dai nostri specialisti, prevedono percorsi personalizzati coordinati da un medico affiancato da team multidisciplinari che assisteranno il paziente lungo l’intero iter diagnostico. Il paziente può scegliere un percorso diagnostico in base al sesso e all’età e durante il check-up viene sottoposto a esami ematochimici, strumentali e visite specialistiche. Indicati per la prevenzione, soprattutto in presenza di fattori di rischio come particolari abitudini di vita quali fumo, dieta sregolata, stress, i nostri check-up si caratterizzano per rispondere a molteplici esigenze.

Check-up donna under i 40 anni – Le donne sotto i 40 anni possono beneficiare di check-up specifici che più si adattano alle loro esigenze. Questi esami includono un esame del sangue completo per tenere sotto controllo il livello del ferro, la salute del fegato e altri importanti parametri, oltre all’esame delle urine e ad altre specifiche. È particolarmente importante per le donne sotto i 40 anni monitorare i livelli di ormoni e controllare l’assenza di problematiche di rilievo.

Check-up donna sopra i 40 anni – Dopo i 40 anni, le donne dovrebbero fare check-up più completi per individuare potenziali problemi di salute legati all’età. Questi possono includere esami per la diagnosi precoce del diabete, del colesterolo alto, il controllo delle proteine nel sangue e l’esame completo delle urine. Se poi è necessario, nel centro è possibile anche prenotare altri esami specifici per le donne sopra i 40 anni come la mammografia 3d con tomosintesi e la Moc Metodo Dexa.

Check-up uomo sotto i 40 anni – Gli uomini sotto i 40 anni dovrebbero prestare attenzione alla loro salute e sottoporsi a controlli regolari per individuare eventuali problemi. I check-up per gli uomini sotto i 40 anni possono includere un controllo completo del sangue dell’esame delle urine. È importante anche controllare i livelli ormonali per tutelare anche quell’aspetto della salute.

Check-up uomo sopra i 40 anni – Dopo i 40 anni, gli uomini dovrebbero fare check-up più completi per monitorare e prevenire le malattie legate all’età. Questi possono includere esami per la diagnosi precoce del diabete, del colesterolo alto, dell’ipertensione, del cancro alla prostata e delle malattie cardiache. Gli esami importanti per gli uomini sopra i 40 anni possono includere l’analisi del sangue completo l’esame dei livelli di testosterone e altri esami del sangue per la salute generale.

Check-up per bambini – Anche i bambini possono beneficiare dei check-up regolari per monitorare la loro crescita e sviluppo, individuare eventuali problemi di salute precocemente e garantire una base solida per la loro salute futura. I controlli pediatrici possono includere test del sangue, tra cui emocromo, glicemia e transaminasi e controlli del sistema immunitario. È inoltre importante valutare il benessere mentale e emotivo dei bambini durante i check-up.

Check-up estivi – I check-up estivi sono particolarmente importanti per prepararsi ai cambiamenti stagionali. Questi controlli possono includere esami per valutare la prevenzione delle malattie legate al caldo, con test completi del sangue che vanno a valutare ad esempio azotemia e glicemia. È importante fare questi controlli per prevenire problemi di salute legati alle alte temperature e garantire una buona stagione estiva.

Check-up per l’osteoporosi – L’osteoporosi è una condizione comune, soprattutto nelle donne dopo la menopausa, ma può colpire anche gli uomini. I check-up per l’osteoporosi possono includere una densitometria ossea per valutare la densità minerale ossea e identificare tempestivamente l’osteoporosi o l’osteopenia. È importante per le persone sopra i 40 anni fare regolarmente questi check-up per individuare precocemente il rischio di fratture ossee.

La qualità e la professionalità dei nuovi laboratori FisiomedLab a Civitanova vi accoglieranno e vi accompagneranno lungo il vostro percorso specifico di protezione della salute. Nel laboratorio, è possibile prenotare tutti i check-up necessari per tutelare la propria salute e godere di una vita sana e attiva in ogni fase della vita.

(Articolo promoredazionale)