Ondata di caldo, il comune di Civitanova per far fronte all’emergenza che in particolare può creare difficoltà alle persone più anziane, mette a disposizione una serie di numeri utili a cui rivolgersi e un decalogo per difendersi dal calore. L’iniziativa è dell’assessorato al Welfare, Politiche di benessere sociale, in collaborazione con l’Ast di Macerata, il Centro sociale ricreativo culturale anziani e le farmacie.

Il decalogo prevede: abbigliamento leggero, rinfrescare gli ambienti, fare bagni e docce con acqua tiepida e bagnare viso e braccia con acqua fresca. Poi ridurre il livello di attività fisica, evitare di uscire tra le 11 e le 18. Per chi lavora all’aperto occorre evitare i rischi di disidratazione e i colpi di calore. Altro consiglio è bere e consumare cibi leggeri con alto contenuto di acqua. Adottare alcune precauzioni se si esce in auto: areare gli abitacoli prima di salire, viaggiare a finestrini aperti o utilizzare la climatizzazione. Se si vede un bambino solo in auto chiamare immediatamente il 112. Altri consigli: conservare correttamente i farmaci, adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio. (Se si assumono farmaci segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, che sopraggiunga durante la terapia farmacologica).

NUMERI UTILI – Guardia Medica (all’ospedale di Civitanova): 0733 /823990. Dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8. Sabato e prefestivi dalle 10 alle 24. Festivi h24. Numero unico di emergenza 112

FARMACIE COMUNALI – Farmacia Comunale n. 1 – Via Dante Alighieri, 5 tel. 0733 773203; Farmacia Comunale n. 2 – Via Indipendenza, 78 tel. 0733 814207; Farmacia Comunale n. 3 – Via Mandela, 6 tel. 0733 812413; Farmacia Comunale n. 4 – Via S.Pellico, 143 tel. 0733 898513; Farmacia Comunale n. 5 – Via Ginocchi snc, tel. 0733 816488; Farmacia Comunale n. 6 – Via Einaudi, 238 tel. 0733 829014.

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE ANZIANI – Dal 20 luglio al 31 agosto 2023 il Centro accoglie gli anziani e mette a disposizione di coloro che ne faranno richiesta (minimo tre anziani) un servizio di trasporto, con esclusione della domenica, dalla propria residenza al Centro andata e ritorno (con anticipo della richiesta di quattro giorni lavorativi) . Orari del Centro Sociale Anziani sito in via Carnia, 3. Telefono: 0733/770639, 329/4746482: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Al centro anziani si può trovare ristoro nelle ore più calde in ambienti freschi e favorendo al tempo stesso la socializzazione. «Prosegue concretamente la collaborazione avviata da anni per prevenire i disagi legati al caldo, con iniziative che ricadono sia sulla salute che sulla socializzazione degli anziani – dice l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi -. Ai partecipanti sarà offerta anche una consumazione gratuita al ristoro del bar della struttura». In questi giorni è stata anche predisposta una campagna informativa per la cittadinanza concordata con il Centro con l’indicazione dei numeri utili concordati con il distretto sanitario e le farmacie a cui rivolgersi in caso di necessità.