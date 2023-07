Colpo grosso del Comune di Montecassiano, che porta a casa ben 2,5 milioni di euro per progetti destinati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Si tratta di fondi Pnrr riservati ai comuni per l’annualità 2023, fondi messi a bando dal Ministero dell’Interno di concerto col Ministero di Economia e Finanze: Montecassiano è risultato tra gli enti ammessi a finanziamento.

«Questo ennesimo contributo – ha dichiarato il sindaco Leonardo Catena – testimonia la buona programmazione portata avanti dall’amministrazione comunale. Questi 2,5 milioni di euro non ci consentiranno di risolvere tutte le criticità del territorio ma rappresentano un contributo straordinariamente importante per iniziare a realizzare alcuni degli interventi che possano mitigare il rischio idrogeologico. Ora ci muoveremo per progettare in via definitiva gli interventi a valle, da Sambucheto alla zona industriale fino a Sant’Egidio, per attenuare il più possibile le conseguenze delle piogge torrenziali, sempre più frequenti e intense in seguito al cambiamento climatico, e che hanno reso più evidenti le criticità di una programmazione territoriale che in passato non aveva tenuto adeguatamente conto di quanto sia importante gestire correttamente il deflusso delle acque meteoriche». Il Comune ha 15 mesi per l’aggiudicazione dei lavori, l’obbligo di realizzare il 30% dell’opera entro il 30 settembre 2025 e l’obbligo di terminarla entro il 31 marzo 2026.

In generale, dal monitoraggio delle richieste di contributo avanzate dagli enti locali, è emerso che sono stati presentati complessivamente 6.846 progetti per una richiesta di risorse pari a 4.220.260.113,73 euro. Quello di Montecassiano è stato uno dei 1.900 progetti ammessi a finanziamento. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo uno specifico ordine di priorità che vede al primo posto gli investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, seguiti da investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.