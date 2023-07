di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Debutto bagnato ieri sera per i saldi con la pioggia del pomeriggio che ha appunto un pò disturbato la giornata di inizio delle operazioni di ribasso dei prezzi.

I negozi del centro storico hanno risposto all’invito partito dall’associazione guidata dal presidente Giuseppe Romano e molti sono rimasti aperti anche nel dopo cena, fino a mezzanotte. Il meteo, con le temperature che sono scese in serata, ha in parte modificato i propositi di partenza alla grande sotto le stelle dei saldi, ma i bilanci sono soddisfacenti.

Lo evidenzia il presidente dell’associazione commercianti del centro storico Giuseppe Romano:

«I saldi sono partiti bene, nonostante tutto e nonostante la pioggia ieri sera siamo stati aperti ed abbiamo registrato una affluenza degna, i negozi hanno fatto un buon lavoro ieri sera, ottimo il riscontro per i negozi da donna, buono anche il dato dei negozi da uomo, complessivamente hanno comunque lavorato tutte le attività. Anche questa mattina gli esercizi commerciali del centro storico hanno lavorato bene, del resto in centro lo sconto si riferisce a prodotti di qualità, non come avviene nei centri commerciali».

Le iniziative in programma: «Ci stiamo organizzando per rendere il centro storico più attrattivo e a breve renderemo note alcune novità mentre, con l’aiuto di un gruppo di studenti universitari, stiamo lavorando per migliorare il fronte della comunicazione». Per l’inaugurazione dei saldi non poteva mancare il taglio del nastro simbolico del sindaco e la sua presenza è sottolineata da Romano: «Ieri sera il sindaco Sandro Parcaroli ha fatto un giro per i negozi con la moglie, ha anche fatto acquisti. Una presenza che è stata gradita».