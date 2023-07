Il Corpo Bandistico città di Appignano è stato ospite d’eccezione alla Festa della Musica di Parma dove si è esibito con un applauditissimo concerto nella prestigiosa cornice di Piazzale della Pace.

In prima fila a portare i saluti istituzionali della città di Appignano, il sindaco Mariano Calamita e il vice sindaco Stefano Montecchiarini che hanno omaggiato il sindaco e gli amministratori di Parma con le ceramiche d’arte appositamente create dai maestri vasai di Appignano.

Presieduto da Giancarlo Gagliardini e diretto magistralmente dal maestro Mirco Barani il Corpo Bandistico Città di Appignano con i suoi 40 musicisti ha aperto il concerto nella gremitissima piazza con le note del Nabucco in onore del grande compositore della città Giuseppe Verdi (1813-1901) e ha trasportato i presenti in un viaggio nel tempo tra le più celebri arie dei brani: Second Waltz di Dimitri Shostakovich (1906 – 1975), A Klezmer Karnival di Philip Sparke (1951), Ross Roy di Jacob De Haan (1959), Man in the ice di Otto M. Schwarz (1967), West side Story di Leonard Bernstein (1918-1990)

Tra i fragorosi applausi del pubblico e richieste di bis il Corpo bandistico città di Appignano ha chiuso l’esibizione con i brani the Typewriter e Libertango.

Nato nel 1882, il Corpo Bandistico città di Appignano è tra le più storiche bande della Regione e rappresenta la pura tradizione musicale, fatta di impegno e di passione, forte di un passato glorioso che è immerso nella storia del suggestivo borgo marchigiano.