Promozione per il comandante della Capitaneria di porto di Civitanova, Ylenia Ritucci è diventata capitano di corvetta. La promozione è arrivata a pochi mesi dall’avvicendamento al vertice che avverrà l’8 settembre.

Ylenia Ritucci, originaria dell’Abruzzo, è stata la comandante che ha svolto a Civitanova il servizio più lungo, battendo “sul campo” anche l’ammiraglio Enrico Moretti, al comando dal 1992 al 1995. Ritucci è stata la prima donna a rivestire il ruolo di comando come Tenente di Vascello della circomare di Civitanova: arrivata il 29 agosto del 2020, resterà fino alla cerimonia di avvicendamento prevista per l’8 settembre, quando verrà sostituita da un’altra donna al comando. Per lei probabilmente un incarico in Emilia Romagna. Sono stati 3 anni densi per il comandante quelli di Civitanova, segnati da operazioni di salvataggio, attività amministrativa e di controllo, qualche episodio di cronaca (un ragazzo tunisino che si è gettato in mare per sfuggire al controllo antidroga e un decesso su di un peschereccio) e anche un evento “storico” che rimarrà negli annali come i festeggiamenti per i 30 anni dalla creazione della Capitaneria di Civitanova. Ritucci ha vissuto da vicino anche gli incontri e le concertazioni e proteste per il progetto sul porto denominato “Dubai” ascoltando le posizioni di tutti gli attori coinvolti, pescatori e operatori del porto in primis. «E’ stata un’esperienza positiva e allo stesso tempo operativa – ha detto Ritucci tracciando un bilancio di questi 3 anni – il porto di Civitanova è uno dei più importanti delle Marche e direi dell’Adriatico, dove è forte la componente della marineria e dei pescherecci, ma che convive con equilibrio coesistendo con l’aspetto turistico e degli operatori dei moletti e del mondo della pesca sportiva. E’ un ufficio circondariale marittimo che ha competenza nel salvataggio per una porzione importante di territorio, nelle Marche la Sar (ricerca e soccorso in mare) è presente solo ad Ancona, Pesaro, Civitanova e San Benedetto del Tronto. Tornerò sicuramente da turista a Civitanova».