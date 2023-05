Vandali al Sottocorte village

di Monia Orazi

Atti vandalici nella notte ai bagni del Sottocorte village a Camerino. Pannelli modulari dei soffitti divelti, una porta buttata a terra, un’altra completamente scardinata con i battenti esterni divelti, portacarta ed altri accessori distrutti.

A testimoniare lo scempio sono le immagini di Sergio Luzioli, storico commerciante camerte che ha il suo negozio che si affaccia in piazza Dario Conti, nel cuore del Sottocorte village, che le ha volute rendere pubbliche sui social, suscitando un vespaio di commenti.

Non è la prima volta che accadono atti vandalici nei bagni della struttura, creata con fondi pubblici per ridare una casa ai commercianti del centro di Camerino sfrattati dal terremoto.

I bagni sono stati rimessi a posto più volte, ma nel tempo si sono ripetuti episodi di danneggiamento più o meno gravi. Dal dibattito pubblico sui social, emerge la richiesta di mettere telecamere all’interno dei bagni, nella zona d’ingresso, per poter immortalare gli ignoti in azione e dunque risalire ai responsabili e magari far finanziare da loro il ripristino della funzionalità degli unici bagni pubblici della città. Uno degli episodi di vandalismo più gravi ai danni dei bagni del centro commerciale si è verificato nel giugno di due anni fa, furono addirittura sfondate delle pareti e danneggiate le centraline della rete internet.