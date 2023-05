Riqualificazione del campo ex-Enaoli e di molte strutture sportive, progettazione per la nuova scuola di Colbuccaro, nuova ala del cimitero ma anche interventi in centro storico e per il verde pubblico. Sono le opere contenute nel piano da circa 8milioni di euro del Comune di Corridonia «che segna una svolta significativa per il futuro della nostra città, in cui contano i numeri ma ancora di più la qualità degli interventi previsti».

Centrale e simbolica l’opera di riqualificazione del campo ex-Enaoli: «Una vittoria frutto di un grande lavoro “di squadra” – scrive l’amministrazione – è il caso di dire, un premio all’impegno preso con la cittadinanza, di mantenere e migliorare lo storico campo cittadino; una profonda riqualificazione dell’impianto e del terreno da gioco, con un impegno economico di 750mila euro, che permetterà alla nostra città di poter tornare ad ospitare con orgoglio le società corridoniane e le squadre ospiti, un impianto che sarà fulcro di un’area oggetto di una rigenerazione rilevante, dal verde, alle infrastrutture, ai servizi.

Convinti come siamo dell’importanza dello sport anche fuori dall’attività agonistica, riqualificheremo il campo da calcetto annesso al centro ricreativo in zona Beati per un impegno di 60mila euro, spazio che presto sarà a disposizione della comunità; altri 150mila euro andranno a finanziare la riqualificazione dello spazio pubblico per attività sportive in via Raffaello dando vita ad un campetto polifunzionale basket e calcetto e ulteriori 220mila euro serviranno a completare gli impianti sportivi di via Mattei. 90mila euro saranno invece destinati alla manutenzione straordinaria degli altri impianti cittadini. Oltre alle opere già in fase di avvio, grazie all’utilizzo del fondo per la progettazione riservata ai comuni, è già stato affidato l’incarico di progettazione per la riqualificazione della zona sottostante villa Fermani, che prevede la realizzazione di un percorso verde, campetti per il gioco libero, campi da padel. Un totale di 1.270.000 euro, una cifra mai impegnata in precedenza per dotare la nostra città di infrastrutture sportive e spazi di socializzazione a servizio della comunità».

L’amministrazione fa sapere che partirà a breve l’ordine di attivazione della progettazione per la nuova scuola di Colbuccaro «in seno all’accordo quadro messo a punto dalla struttura commissariale. «La frazione potrà contare anche sull’atteso lavoro di manutenzione straordinaria della strada comunale che collega Passo del Bidollo con Colbuccaro alto con un impegno di 400mila euro, senza dimenticare che questa amministrazione si è assunta anche l’onere di affrontare e risolvere la problematica legata all’impianto di via Umbria in cui giacciono rifiuti stoccati e abbandonati da anni».

Sono poi previsti gli interventi per il cimitero e il centro storico: «Altra partita strategica e attesa da anni quella della costruzione della nuova ala del cimitero comunale, per un importo di 2.100.000 euro, preceduta da un intervento ponte immediato per la realizzazione di circa 70 loculi per 160mila euro.

Sono previsti una serie di interventi che mirano alla riqualificazione del nostro centro storico volti al rinnovo dell’immagine della nostra città, a partire dagli arredi urbani fino alla valorizzazione di scorci e aree di pregio storico, culturale, paesaggistico abbiamo stanziato una cifra di circa 95mila per avviare il progetto, a breve saranno affidate le progettazioni per il ripristino funzionale di Porta Romana, Porta San Pietro e per il collegio Ex-Lanzi, inoltre stanno proseguendo i lavori di ripristino delle mura castellane crollate nel lontano 2004. Molte le manutenzioni iniziate o previste per strade, marciapiedi e pubblica illuminazione, da via Cappuccini a via del Lavoro e dell’Industria, via Bramante, via Verdi e via Puccini, via S.Anna, via del Mulino, Portarella, Via IV novembre, via Piave, via Sibillini, via del Commercio, per un totale di quasi 300mila euro».

A completare il quadro, la collaborazione con l’Università di Camerino sulla pianificazione dello sviluppo e della manutenzione del verde urbano. «Un progetto di ampio respiro con una consistente messa in campo di risorse che verrà affiancata quanto prima da iniziative di incentivazione alla residenzialità, strumenti necessari a contrastare ed invertire la tendenza allo spopolamento che sta colpendo duramente le aree interne e in particolar modo quelle del cratere».