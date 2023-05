Si blocca il passaggio a livello di via Roma, traffico in tilt e lunghe code. E’ successo stamattina, poco prima delle 8 a Macerata. Secondo quanto è stato ricostruito sarebbe stato un camion, che si è fermato un po’ troppo avanti mentre si stavano abbassando le sbarre, a causare il blocco del sistema di sicurezza del passaggio a livello.

Nessun danno o ferito, ma il traffico è andato letteralmente in tilt. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della polizia locale per regolamentare la viabilità. Il guasto è stato riparato quasi subito dal personale di Rfi, ma nel frattempo si sono formate lunghissime code sia in via Roma che sull’altra strada con cui poter arrivare a Sforzacosta, quella che passa in contrada Valteia. Anche perché il guasto si è verificato proprio all’ora di punta tra aperture di uffici e aziende e l’inizio delle lezioni nelle scuole.