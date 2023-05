CAMERINO - La presidente Donatella Pazzelli annuncia la nuova collaborazione e l'acquisto di quattro strumenti: «Individuati gli allievi che già si stanno preparando per essere presenti la sera dell’offerta dei ceri (17 maggio) e il giorno della corsa alla spada (28 maggio)»

Continuano le collaborazioni messe in atto dall’associazione Corsa alla spada e palio con alcune importanti realtà del territorio per la 42esima edizione della rievocazione storica di Camerino. Dopo il Cus Camerino e l’istituto Santo Stefano per il settore dell’atletica, viene formalizzato l’accordo con l’associazione Adesso musica, alla quale la presidente Donatella Pazzelli ha affidato la custodia delle nuove chiarine acquistate di recente e la preparazione di coloro che le faranno suonare durante i cortei storici.

Adesso musica è l’associazione che, attraverso le due anime dell’istituto musicale Nelio Biondi e della Banda orchestra città di Camerino, rappresenta la musica sul territorio nelle sue varie espressioni e che ha sede nell’accademia donata dall’Andrea Bocelli Foundation.

«L’idea è stata subito accolta favorevolmente dal presidente di Adesso musica Gilberto Spurio e dal direttore artistico Vincenzo Correnti – dice la presidente Donatella Pazzelli – e su loro indicazione sono stati comprati quattro nuovi strumenti musicali e sono stati individuati gli allievi che già si stanno preparando per essere presenti la sera dell’offerta dei ceri (17 maggio) e il giorno della corsa alla spada (28 maggio)».

«Abbiamo coinvolto in questa avventura – dice Gilberto Spurio – gli allievi dell’istituto Biondi e quest’anno possiamo contare su ben sette suonatori di chiarina, tra esperti e giovani che debutteranno con questo nuovo strumento la sera del focaraccio».

«Può sembrare facile suonare la chiarina – aggiunge il maestro Vincenzo Correnti – ma in realtà presenta delle difficoltà perché il tipo di strumento scelto per questa rievocazione storica non ha i pistoni che sono invece presenti in altri tipi di chiarine e pertanto i suoni emessi sono limitati e creati con il solo uso delle sole labbra».