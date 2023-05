CAMERINO - Collaborazione tra le due realtà in vista della corsa del 28 maggio che torna nelle strade della città chiuse dal sisma del 2016

La rievocazione storica della Corsa alla Spada e Palio, giunta quest’anno alla 42esima edizione, ripropone gli antichi festeggiamenti legati alla festa del patrono di Camerino, San Venanzio martire (18 maggio). In particolare per la Corsa alla Spada, che si svolge il 28 maggio, è prevista la partecipazione di 30 atleti che nelle settimane antecedenti svolgono un percorso di preparazione e che quest’anno vedranno al loro fianco, per ogni eventuale necessità, i fisioterapisti del centro ambulatoriale di riabilitazione Santo Stefano, nell’evento più importante e coinvolgete della città.

La collaborazione nasce da un accordo tra la presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio Donatella Pazzelli e il Santo Stefano «sentiamo l’appartenenza alla città e sostenerla in questo evento è importante soprattutto quest’anno che la Corsa percorrerà le strade del centro storico chiuse dal sisma del 2016 – dicono dal Santo Stefano – ci sentiamo orgogliosi di poter essere parte integrate di tale evento mettendo in campo le nostre competenze riabilitative e ci auguriamo che questa sia la prima di tante future collaborazioni con la città».