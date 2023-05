MACERATA - Ordinanza del comandante della polizia locale in vigore da martedì 9 maggio a mercoledì 10

Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria al passaggio a livello di via Roma, il dirigente della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla modifica temporanea della viabilità.

Il provvedimento prevede, dalle 23 di martedì 9 maggio alle 5 di giovedì 10 maggio, in via Roma (in caso di condizioni meteo non favorevoli le medesime prescrizioni e divieti vengono spostati al giorno seguente con orario dalle 23 del 10 maggio alle 5 dell’11 maggio): il divieto di transito con sbarramento fisico in prossimità del passaggio a livello in entrambe le direzioni di marcia eccetto veicoli di soccorso e pubblica utilità.

L’obbligo di svolta a destra con immissione in contrada Fontescodella per tutti i veicoli provenienti dalla provinciale 77 con direzione periferia-centro con sospensione temporale del divieto di transito eccetto residenti e autorizzati; l’obbligo si svolta a sinistra con immissione sulla provinciale 77 per tutti i veicoli in uscita da Fontescodella e l’obbligo di svolta a sinistra con immissione in via Mattei (rotatoria Lions) per tutti i veicoli con portata massima superiore a 3,5 tonnellate, circolanti in direzione centro-periferia.

I percorsi alternativi sono: Macerata-Sforzacosta: via Roma, via Mattei, via Cincinelli, contrada Valteia, SR485 Sforzacosta-Macerata: SR485, contrada Valteia, via Cincinelli