MACERATA - Ancora una volta sedute convocate per discutere di interrogazioni e mozioni. La maggioranza presenta solo due ordini del giorno sul regolamento dell'organismo di rappresentanza femminile, con le sette consigliere da una parte e Sabrina De Padova dall'altra

di Luca Patrassi

Il capogruppo comunale del Pd Narciso Ricotta non lo evidenzia nemmeno più, oramai non desta più nemmeno sorpresa il fatto che si convochi una seduta di due giorni ( il 15 e il 16 maggio prossimi) di Consiglio comunale con un ordine del giorno che non contiene un solo atto a firma dell’amministrazione comunale Parcaroli. Mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno a cura della minoranza su una lunga serie di argomenti, alcuni portati all’attenzione dell’assise cittadina per l’ennesima volta. Mentre l’unico atto che porta la firma della maggioranza è quello legato alla tanto discussa modifica del regolamento del Consiglio delle donne. Un solo atto della maggioranza che peraltro ribadisce la spaccatura interna: la questione infatti sarà al centro di due votazioni, una sulla proposta di modifica del regolamento presentata da sette consigliere di maggioranza (unica esclusa la presidente del Consiglio delle donne Sabrina De Padova, nemmeno contattata) e l’altra sulla proposta avanzata dalla presidente De Padova di eleggere vicepresidente una rappresentante delle associazioni.

Le interrogazioni. I lavori prenderanno il via alle 15 con la discussione delle tre interrogazioni iscritte all’ordine del giorno e che riguardano lo stato di avanzamento del progetto “ITI IN-Nova Macerata” presso l’ex Mercato delle Erbe (Alberto Cicarè Strada comune – Potere al popolo), le attività intraprese dall’Amministrazione comunale a seguito delle precedenti interrogazioni presentate al Consiglio comunale del 10-05-2021 e del 26-07-2021 anche in tema di creazione degli sgambatoi per cani (Alessandro Marcolini del Partito democratico) e il bando di gestione del Matt (Ninfa Contigiani del Partito Democratico).

Consiglio dei Bambini e delle Bambine. A partire dalle 16, il Consiglio dei Bambini e delle Bambine della Città di Macerata sarà ricevuto dal Consiglio comunale e sottoporrà le proprie proposte come previsto dal Regolamento. L’assise cittadina è poi chiamata ad approvare le modifiche al Regolamento comunale disciplinante le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle Donne e la proposta di modifica del Regolamento del Consiglio delle Donne, all’art. 3 comma 2, per poter eleggere vice presidente una componente delle associazioni e/o degli enti che hanno fatto richiesta di essere integrati nel Consiglio delle Donne come proposto dallo stesso Consiglio. L’ordine del giorno L’assise cittadina discuterà poi un ordine del giorno relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti (Narciso Ricotta del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza).

Le mozioni. Infine il Consiglio comunale si occuperà delle mozioni presentate relative alla restituzione dei magazzini Sto alle associazioni cittadine (Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune e altri consiglieri di minoranza), al ripristino del roseto dei giardini Diaz dedicato ai bambini ebrei usati come cavie e poi impiccati nel 1945 (Ninfa Contigiani del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza), alla stagione lirica (Narciso Ricotta del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza), ai misuratori del servizio idrico (Maurizio Del Gobbo del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza) e alla viabilità e sicurezza stradale nelle vie che costeggiano le mura cittadine – viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi – (Alessandro Marcolini del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza). Seconda convocazione.

Nel caso in cui la seduta del 16 ottobre dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 18 maggio alle 16.