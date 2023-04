CAMERINO - Il 28 maggio la 42esima edizione, presentata oggi pomeriggio. Il medico: «C'è un entusiasmo contagioso, commosso per l'amicizia che mi viene mostrata». La neo presidente, Donatella Pazzelli: «Emozionante il ritorno dentro le mura, l'ingresso sarà contingentato per motivi di sicurezza»

di Monia Orazi

Sarà Leonardo Pasotti, primario di Ortopedia dell’ospedale di Camerino, il signore da Varano, che il prossimo 28 maggio attenderà sul sagrato della chiesa di Santa Maria in Via l’arrivo degli atleti della quarantaduesima edizione della Corsa alla spada e palio di Camerino. Oggi pomeriggio è stata presentata la nuova edizione nella sala consiliare del comune, da tutta la squadra organizzativa guidata dalla neo presidente Donatella Pazzelli. «C’è un entusiasmo contagioso – ha detto Pasotti – sono commosso per l’amicizia che mi viene mostrata. Sono molto legato a Camerino fin da quando nel 2004 sono venuto a lavorare qui, ho visto la Corsa alla spada desiderando di farla, ma ero troppo vecchio.

È un onore, vorrei portare come duchessa mia figlia Giulia, una delle prime ragazze che si stanno per laureare in Osteopatia in Italia ma non è sicuro che sarà lei perché ha la laurea in quei giorni. Abbiamo fatto la famiglia nel 2005, sono contento di ripartecipare, anche se ancora non si sa chi sarà la duchessa, mia moglie non ama molto comparire. Per un giorno sarò lieto di essere il signore di Camerino, sto facendo crescere la barba apposta. Spero sia una bella festa con il ritorno all’interno delle mura, nell’anno prima della ricostruzione, una cosa bella che grida slancio e speranza, è un grande passo questo per la festa sono lieto di farne parte». Ha detto la presidente Donatella Pazzelli: «Abbiamo voluto dare una veste moderna rifacendo il logo, il sito web e lo stendardo». Il logo pensato da Stefano Mosciatti consiste nell’idea delle iniziali della Corsa alla spada e palio in corsivo, che diventano fiocchi che riportano i colori dei terzieri. Inoltre è stato rifatto completamente il sito da con il dominio corsaallaspada.it. Lo stendardo rappresenta l’araldica storica camerte, lo stemma dei signori da Varano, gli stemmi di terzieri.

La presidente ha illustrato un programma ricchissimo dicendo: «Il ritorno nel centro storico è emozionante, ci dovranno essere per forza poche persone, l’ingresso sarà contingentato per motivi di sicurezza. Chiedo scusa sin d’ora per le variazioni, ma riascoltare i tamburini e le chiarine nel percorso lungo corso Vittorio Emanuele e le vie che amiamo, ci ricorda che Camerino è il nostro luogo del cuore. Stiamo valutando il piano di sicurezza. In città ci sono un’ottantina di associazioni vive ed entusiaste, il nostro è un calendario raccoglitore di tutto il bello che abbiamo». Il sindaco Roberto Lucarelli ha ringraziato le persone coinvolte nella nuova edizione della Corsa alla spada: «Stiamo lavorando in modo frenetico, abbiamo solo 15 giorni non-stop per farcela, l’ufficio tecnico sta facendo un lavoro eccezionale. Questa è una festa sentita ed è difficoltoso portarla avanti, per questo c’è l’impegno dell’amministrazione comunale. Vogliamo ridare spazio alla città, rientrando in centro».

Sono intervenuti anche il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, il pro rettore Unicam Graziano Leoni che ha ricordato la docente e anima della Corsa alla Spada, Stefania Scuri, don Marco Gentilucci parroco di San Venanzio che ha annunciato che il corteo storico si aprirà con la statua argentea del Santo che tiene in mano Camerino, con due anni di anticipo sull’inizio delle feste triennali proprio per sancire la solennità ed il segno del ritorno per le vie del centro storico. Hanno poi portato il saluto i presidenti dei tre terzieri Marco Gagliardi per Di Mezzo, Paola Ticani per Muralto, Paolo Paternesi per Sossanta. Si partirà il 15 maggio con la cena dei mille, gran finale il 28 maggio con la Corsa alla spada.