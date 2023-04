TV - In città per girare le scene della fiction ‘I magnifici cinque’, si è concesso ad ammiratrici e ammiratori durante le pause, uscendo dai camerini ricavati nei camion della produzione parcheggiati davanti al Passetto

Prima è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza nei camerini, ricavati nei camion della produzione e parcheggiati davanti al Passetto di Ancona.

Poi, senza darsi arie da star o da divo ma all’insegna della naturalezza, con garbo e simpatia, si è concesso per due volte ai selfie, alle strette di mano dei fan e agli obiettivi dei fotografi che lo aspettavano, nel breve tragitto che lo separava dal monumento all’ascensore del Passetto affrontato alla fine in auto. Ieri è iniziato così il pomeriggio anconetano di Raoul Bova, impegnato nelle riprese di ‘I magnifici cinque’, fiction in 4 episodi per la regia di Alexis Sweet che racconterà le storie di un allenatore e di un gruppo di giovani atleti affetti da disabilità motoria.

Ad attendere l’attore, in golfino azzurro come i suoi occhi, un centinaio di ammiratori di tutte le età, dai bambini agli adolescenti fino alle nonne, non solo donne ma anche uomini. Le puntate, prodotte dalla Lux Vide che per il set dorico sta collaborando con Guasco Srl, dovrebbero andare in onda da giugno su Canale 5, salvo repentini cambi di palinsesto. La troupe ieri si è fermata solo per una pausa di un’ora circa nel corso della quale è stata imbandita la tavola nel ristorante ‘L’Ascensore’ di Alice Catalano (Bova pare abbia ordinato solo un piatto di spaghetti allo scarpariello) , poi sono stati di nuovo riaccesi i riflettori per girare alcune scene in notturna. Nei prossimi giorni sono previsti ciak oltre che a Portonovo e al Palaindoor di Ancona anche a Numana e ad Ascoli Piceno.

(foto/video Giusy Marinelli)

(Redazione CA)