MACERATA - L'incidente in viale Indipendenza, probabilmente dopo un sorpasso. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale

Scontro tra auto e moto: un giovane in ospedale. L’incidente verso le 12,30 in viale Indipendenza a Macerata. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava andando verso il centro città, quando si è scontrato con una vettura che veniva dal senso opposto, probabilmente dopo essere rientrato da un sorpasso. Lo scontro è avvenuto con la parte posteriore sinistra dell’auto. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati 118, Croce verde di Macerata e carabinieri. Il ragazzo, sulla 25ina, era cosciente e ha subito risposto alle domande dei soccorritori. E’ stato trasferito in ospedale. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino al completo sgombero della carreggiata, con rallentamenti al traffico.

(servizio in aggiornamento)