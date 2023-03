CAMERINO - Vittima una donna che ha delle gravi patologie. Oggi si è aperto il processo al tribunale di Macerata, l'uomo è imputato per circonvenzione di incapace

Le avrebbe fatto crede di avere un interesse affettivo per riuscire a spillarle denaro: sotto accusa per circonvenzione di incapace un 61enne di Siracusa, Edoardo D’Angelo. Ora l’uomo è imputato al tribunale di Macerata per circonvenzione di incapace: si sarebbe approfittato delle gravi patologie di cui soffre la donna per ottenere da lei diverse migliaia di euro.

L’uomo dopo averla conosciuta avrebbe iniziato a raccontarle di avere problemi economici e che gli stavano per staccare la luce. E le avrebbe mandato una foto di un frigo vuoto. Inoltre (era il periodo di Natale) avrebbe detto alla donna di non avere nemmeno i soldi per fare i regali ai figli.

Per l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, il 61enne si sarebbe approfittato della suggestionabilità, fragilità e vulnerabilità e l’avrebbe indotta a versargli, facendole crede di avere un interesse affettivo per lei, tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021 oltre 20mila euro. La prima volta 700 euro, poi 3mila, poi altri 700 euro, poi 19mila euro per il pagamento di un’auto, poi 2mila euro. Oggi si è aperto il processo al tribunale di Macerata. L’uomo è difeso dall’avvocato Silvia Vigoni. Parte civile si è costituita la donna, tutelata dal legale Giovanna Sartori.

(Gian. Gin.)