MACERATA - L'inaugurazione della collettiva d'arte contemporanea di pittura, scultura e poesia in programma il 18 marzo alle 17 nel locale in via G.Natali

Si svolgerà sabato e domenica a Sforzacosta la quinta edizione della collettiva d’arte contemporanea di pittura, scultura e poesia, dal titolo “Sfumature d’arte attraverso immagini, colori e messaggi poetici”, organizzata in occasione della prossima festività di San Giuseppe. La mostra sarà inaugurata il 18 marzo alle 17 nel locale in via G.Natali. I curatori dell’iniziativa sono gli artisti Tina De Marco e Giovanni Colucci, in collaborazione con il Comitato festeggiamenti della parrocchia San Giuseppe. «Gli artisti partecipanti, tra cui anche scultori e poeti, sempre più numerosi ed entusiasti di contribuire con il loro talento ad una manifestazione che riscuote sempre maggiori consensi, presenteranno oltre 50 opere, realizzate con varie tecniche, dai contenuti molto significativi riproducenti la vita e la cultura marchigiana con particolare riferimento anche all’attuale festività – si legge in una nota -.

In memoria di un grande poeta e scrittore che ci ha lasciato di recente, un angolo della mostra sarà riservato a Mario Monachesi, attraverso l’esposizione di alcune sue poesie e manoscritti presentati in occasione di precedenti edizioni alle quali lo stesso vi ha sempre partecipato. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle festività in onore del patrono San Giuseppe di Sforzacosta di Macerata, che si celebra domenica 19 marzo, si prefigge lo scopo di incentivare sempre di più l’arte, rendendola maggiormente vicina sia alla popolazione che agli stessi appassionati del settore. La mostra resterà aperta al pubblico: sabato 18 marzo dalle 17 alle 20, domenica 19 marzo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20. Daranno immagine alla manifestazione i seguenti artisti: Graziella Antinori, Giuseppe Bravi, Alda Carletti, Gabriella Cesca, Rosella Caporaletti, Lorena Cerqueti, Giovanni Colucci, Oriano Costantini, Tina De Marco, Ferdinando De Stephanis, Lucia Guido, Rosella Iommi, Mario Monachesi, Marco Monti, Gianni Mercuri, Gianni Paletti, Susy Rastelli, Franca Riganelli, Giusi Trippetta ed Ernesto Tribbia.