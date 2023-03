CIVITANOVA - Domenica 12 marzo divieto di sosta e interdizione della viabilità per tutti i veicoli dalle 7 del mattino alle 13 nelle vie coinvolte dalla gara

Domenica 12 marzo scatteranno alcuni divieti di sosta per la 47esima edizione della gara cittadina. L’evento sportivo riproposto nella formula della mezza maratona competitiva (Km 21.097) e della 10 km non competitiva, è organizzato dall’Atletica Civitanova con partenza sul lungomare sud Piermanni (all’altezza di via D’Azeglio) con arrivo al Varco sul Mare. Quest’anno torna anche la Strafamily, la passeggiata di 3,5 chilometri aperta a tutti.

Per via dei lavori in corso, gli atleti non percorreranno tutto il lungomare nord, ma si andrà verso il porto. Nello specifico, domenica entrerà in vigore il divieto di fermata, dalle 5 del mattino alle 13.30 e il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle 7 alle 13 su corso Umberto I; vialetto sud di Piazza XX Settembre; piazza XX Settembre e il tratto antistante la sede municipale; viale Matteotti; via Santorre di Santarosa; via Trento (tratto che costeggia la Capitaneria di Porto); lungomare Piermanni (entrambe le corsie); piazzale Italia (corsia lato sud); area di parcheggio pubblico adiacente lo stadio comunale, ingresso lato mare, Lungomare Piermanni, via Montenero, s(corsiaud); via Garibaldi (nel tratto compreso tra Via Montenero e Lungomare Piermanni – antistadio); via Cavour, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Lungomare Piermanni; via D’Azeglio, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Lungomare Piermanni (partenza gara); viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con vialetto sud; via Leonardo Da Vinci, ambo i lati; via Trento; via IV Novembre fino allo slargo tra stabilimento Aloha e Ippocampo; piazza Verdi; via Regina Margherita, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Verdi e l’intersezione con via Rossini; via Rossini, nel tratto compreso tra via R. Margherita e via R. Elena; via R. Elena, ambo i lati, a partire dall’intersezione con via Rossini; via Rosselli, ambo i lati; piazza don Minoni (piazzale davanti alla stazione ferroviaria); via Ciro Menotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra largo Caradonna e via Cavour. Inoltre divieto di sosta con rimozione, 5 alle 13,30 nelle vie indicate dalla cartellonistica.