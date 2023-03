MARATONA - Domenica 12 marzo si cercherà di battere il record del 2019 pre Covid con 3400 partecipanti. Presentate questo pomeriggio tutte le novità. Causa lavori modifica del tragitto e transito dentro l'area portuale. Torna la passeggiata aperta a tutti

Si torna a correre per la StraCivitanova. E’ tutto pronto per la 47esima edizione della maratona cittadina in programma per domenica 12 marzo. Tante le novità illustrate oggi pomeriggio all’hotel Cosmopolitan.

C’erano il presidente dell’Atletica Civitanova Sergio Bambozzi e il suo “braccio destro” Alfredo Andreozzi, il direttivo della società, il vice sindaco e assessore allo sport Claudio Morresi, l’assessore Ermanno Carassai, il rappresentante Coni della provincia di Macerata Fabio Romagnoli, il consigliere Fidal Alessandro Fineschi e i tanti sponsor che hanno deciso di contribuire alla riuscita dell’evento. «Ogni anno siamo sempre di più: l’idea della Stracivitanova è quella di far divertire – ha detto il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi – Nel 2019, tra corsa e camminata, eravamo 3400. Nel 2022, senza camminata, 1500. Quest’anno speriamo di raggiungere numeri importanti. Già abbiamo atleti iscritti da 10, 11 Regioni, che soggiorneranno a Civitanova, con tutto quello che ne consegue in termini di indotto».

Tra le novità di quest’anno il percorso che ingloba il molo, poi tornerà la camminata da 3.5 chilometri aperta a tutti. Sarà un’edizione “green” con bicchieri di carta e cisterne di acqua, fornite dall’ Atac. Due le gare: la 10 chilometri, non competitiva, e la mezza maratona (21.097 chilometri). «A causa dei lavori in corso non si percorrerà tutto il lungomare Nord e così ci siamo allargati verso il porto, guadagnandoci in bellezza – ha spiegato Alfredo Andreozzi – La partenza è vicinissima al Varco sul Mare, sul lungomare Piermanni, in direzione Nord, all’altezza di via D’Azeglio». Poi la parola agli sponsor e, infine, gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale.

«È l’amministrazione comunale che deve ringraziare una società come l’Atletica Civitanova che si impegna a veicolare il nome di Civitanova – ha detto l’assessore Ermanno Caraassai che è anche un corridore – Correre vuol dire riscoprire la gioia di stare insieme. Gli amatori sono aumentati a dismisura nell’Atletica Civitanova». Tra gli interventi, anche quello dell’associazione InSuperAbily: un progetto nato nel 2018. Grazie alla collaborazione di un gruppo di podisti volontari e di alcuni sponsor sono state acquistate delle carrozzine per correre a bordo delle quali anche i bambini disabili prendono parte alle manifestazioni sportive. È stata lanciata una campagna Gofundme per aiutare l’associazione a comprare una nuova carrozzina adatta sia alle corse su strada che agli sterrati di montagna.

(foto di Federico De Marco)