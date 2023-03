Riaperto il ponte sul Vallato

MONTECASSIANO - A breve partiranno i lavori sulla seconda struttura più a monte, successivamente gli interventi interesseranno quello a valle in via del Mulino

È stato riaperto questa mattina il primo ponte sul Vallato a Montecasssiano dopo i lavori di rifacimento. Ieri è stato eseguito il collaudo ed è stata dichiarata la fine dei lavori.

A brevissimo inizieranno i lavori sul secondo ponte più a monte e successivamente gli interventi interesseranno il ponte a valle in via del Mulino. Si tratta di un’opera strategica per la mitigazione del rischio idrogeologico dal costo di 600mila euro, cofinanziata con fondi regionali e comunali.

«Purtroppo durante l’esecuzione dei lavori la ditta ha fatto un errore tecnico a cui ha dovuto porre rimedio e che ha rallentato la consegna – ha spiegato il sindaco Leonardo Catena -. Tuttavia, dopo anni di inerzia questa Amministrazione comunale, con il rifacimento dei tre ponti (600mila euro) e la riprofilatura del Vallato (290mila euro) comprensiva del bypass del Mulino Serpilli ha realizzato degli interventi concreti».