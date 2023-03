MONTEFANO - La sindaca Angela Barbieri ringrazia l'azienda a nome della comunità: «Gesto di grande valenza sociale»

Una azienda privata ha donato al Comune di Montefano u euro per l’acquisto di un Mini Escavatore cingolato da 20 quintali che sarà in dotazione all’Ufficio Tecnico. Il Comune ha integrato la donazione raggiungendo così l’esatto ammontare per l’acquisto del mezzo d’opera per un totale di 15.250 euro. «L’escavatore – si legge in una nota del Comune – consentirà di effettuare lavori in autonomia come piccoli scavi, riparazioni del manto stradale e cura del verde senza ricorrere ad aziende esterne con indubbi vantaggi economici per l’Ente».

La sindaca Angela Barbieri ringrazia: «A Gilberto Accattoli ed alla sua bella azienda va il ringraziamento mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale per il consistente contributo che ci ha permesso di integrare il parco mezzi del nostro Ufficio Tecnico. E’ questo un chiaro esempio di come le aziende del nostro territorio siano capaci di individuare le necessità della comunità e possano mettersi al servizio di essa anche attraverso questi gesti, queste donazioni che permettono di riconoscere – senza ombra di dubbio – quale possa essere la valenza sociale di un’impresa».