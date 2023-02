SPETTACOLI - Con il Rossini chiuso per lavori, tutta la programmazione è prevista all'Annibal Caro. Da marzo a maggio 13 appuntamenti. Attesi Cesare Bocci, Arianna Porcelli Safonov, Alberto Farina e per la musica Civita Jazz con Karima e Gegè Telesforo. Per il trentennale di Civitanova Danza edizione itinerante, coinvolte anche Macerata e Fermo

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Tredici date da marzo a maggio e poi mostre ed esposizioni culturali. E’ il teatro di Primavera, serie di spettacoli di musica, prosa, cabaret, danza e incontri pensato dall’Azienda Teatri in collaborazione con l’assessorato al turismo ed eventi.

Una stagione culturale che trasloca a Civitanova Alta e pensata per il teatro Annibal Caro causa chiusura del Rossini dovuta ai lavori per la rimozione del tetto in amianto. Tre mesi pensati come traghettamento verso la programmazione estiva dove si attende il trentennale di Civitanova Danza. E a proposito di Civitanova Danza, il sindaco conferma che nonostante l’indisponibilità del Rossini il festival ci sarà. Le location utilizzate saranno Annibal Caro e Cecchetti.

E intanto trapela qualche indiscrezione sugli ospiti. Uno dei grossi nomi attesi pare sia quello di Roberto Bolle per la serata speciale allo Sferisterio. Di questo però non se ne è parlato in conferenza stampa perché non c’è ancora nulla di ufficiale. «Per questa edizione di Civitanova Danza avremo degli appuntamenti a Civitanova e altri itineranti fra Macerata e Villa Vitali a Fermo – conferma il sindaco Ciarapica – poi abbiamo ipotizzato una chiusura spostata ad ottobre invece che in estate per usufruire del Rossini con un evento speciale».

La presentazione del cartellone è stata anche l’occasione per il debutto del nuovo cda guidato dalla presidente Maria Luce Centioni e questa mattina al gran completo (ne fanno parte Antonio Nortesani, Agnese Biritognolo, Giuseppe Baioni e Armando Lazzarini). «E’ la nostra prima uscita ufficiale – ha detto la Centioni – un gruppo che collabora, eterogeneo ma che ben si amalgama. Con l’assessore Gironacci abbiamo instaurato una collaborazione proficua con lo scopo comune di dare pregio a ciò che siamo chiamati a fare».

Il programma prevede ben 13 appuntamenti: si inizia il 4 marzo con la mostra collettiva di pittura in occasione della settimana dedicata alla festa della donna con “Essenze femminili nell’arte” allo spazio multimediale San Francesco. Tra i nomi di maggior rilievo ci sono Arianna Porcelli Safonov (il 12 marzo), Le Scemette ( sabato 18 marzo), Cesare Bocci in un tribute a Lucio Battisti nell’anniversario per gli 80 anni dalla nascita (domenica 26 marzo), la comicità di Alberto Farina (il 14 aprile) e sempre per il teatro sabato 15 aprile il lavoro di Giorgio Felicetti “Jacopa verso Francesco”. Aprile sarà il mese della musica con il Civita jazz festival e tre appuntamenti con Karima che canta Burt Bacharach (22 aprile), Gegè Telesforo (sabato 29 aprile) e Daniele di Bonaventura con Ilaria Pilar Patassini (sabato 6 maggio). Maggio il mese delle anteprime con l’evento di Civitanova all’opera e il concerto di apertura di Civitanova classica piano festival.

Fra le iniziative collaterali anche il teatro per ragazzi, le domeniche al museo e le passeggiate culturali. Ricca anche la parte dedicata alle mostre: a fine marzo torna Popsophia con un’anteprima i “Futurismi di marzo” che proporrà una nuova forma di fruizione artistica alla palazzina Lido dal 24 al 26 marzo, mentre al Magma mostra di 30 fotografe italiane dal 4 al 31 marzo e dal 21 maggio al 25 giugno i manifesti per il teatro di Walter Sardonini. La spesa prevista è di 10mila euro, al netto delle entrate di sponsor e biglietteria.