UN PIENO di proposte per il fine settimana. A Macerata via alle audizioni live di Musicultura

di Stefano Fabrizi

Finito, ma si fa per dire visto che sfilate ce ne sono anche in questo fine settimana, il periodo di Carnevale, non mancano certo gli appuntamenti tra concerti, teatro e disco nella nostra regione. Eccone alcune.

Gli appuntamenti di venerdì 24 febbraio

Macerata – Al teatro Lauro Rossi via alle audizioni live di Musicultura. Appuntamento alle 21 (leggi)

Macerata – Al Teatro della società Filarmonico Drammatica di Macerata per la rassegna I Concerti di Appassionata c’è il Trio Boccherini: Suyeon Kang (violino), Vicki Powell (viola), Paolo Bonomini (violoncello). Inizio alle 21.

Pollenza – Appuntamento al Teatro Verdi di Pollenza per “Il padre della sposa” commedia di Caroline Francke con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi guidati dalla regia di Gianluca Guidi, nuovo titolo della stagione. Lo spettacolo è prodotto da Francesco Bellomo per Corte Arcana Isola Trovata. Biglietti: biglietteria del Teatro Verdi, tel. 0733/549936 e 349/4730823, nei punti vendita Amat /www.vivaticket e on line su vivaticket.com. Info Amat 071/2072439. Inizio ore 21.15.

Sant’Elpidio a Mare – È con Ettore Bassi con “Il mercante di luce”, tratto da romanzo di Roberto Vecchioni e adattato e diretto da Ivana Ferri, il nuovo appuntamento, del cartellone in abbonamento del Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare. Biglietti (platea 20 euro, galleria 17 euro) disponibili alla Biglietteria del Teatro (da giovedì a sabato dalle 18 alle 20, il giorno di spettacolo dalle 18), nei punti vendita Amat/VivaTicket e online su vivaticket.com. Informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico del Comune di Sant’Elpidio a Mare

Porto San Giorgio – Un quintetto da non perdere per il secondo concerto di Jazz al Castello Winter, rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Cantiere Eventi. Il cartellone, edizione invernale del più noto e longevo festival estivo Jazz al Castello, ospiterà alle 21.30, al teatro comunale di Porto San Giorgio l’ultimo progetto di Helga Plankensteiner, dal titolo “Roll Plays Morton”. Si tratta di un’originale formazione con tre fiati dal registro basso, con Plankesteiner al sax baritono, Achille Succi al clarinetto basso e Glauco Benedetti alla tuba, cui si aggiungono Michael Losch al pianoforte e Marco Soldà alla batteria. Ingresso libero.

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro (ore 19) Massimo Zamboni presenta Con voce di popolo. Lo spettacolo è proposto nell’ambito di Scenari. Idee per capire dove va il mondo, il festival del quotidiano “Domani” diretto da Stefano Feltri, promosso dal Comune di Pesaro con l’Amat e Mismaonda Creazioni Live, che si svolgerà nella città marchigiana dal 24 al 26 febbraio. Biglietti e informazioni Teatro Sperimentale tel. 0721 387548 – biglietteria Tipico.tips tel. 0721 34121 – 340 8930362 – biglietteria AMAT e www.vivaticket – AMAT tel 0712072439.

Pesaro – Nuovo appuntamento di Playlist Pesaro, rassegna della Città Creativa Unesco per la Musica giunta alla nona. Il progetto di Toni Cutrone in arte Mai Mai Mai è un viaggio che racchiude suoni del folklore mediterraneo instillati in un’atmosfera cupa e misteriosa e fa tappa alla Chiesa dell’Annunziata (ore 21) in collaborazione con Black Marmalade Records. La serata sarà aperta dall’artista pesarese Levi, selezionato nell’ambito del progetto Glocal Sound promosso, tra gli altri, dall’AMAT con la Fondazione Piemonte dal Vivo.Info: biglietti online sul circuito vivaticket. Biglietteria presso Teatro Sperimentale tel. 0721 387548. Biglietteria Tipico.tips tel. 0721 34121 – 340 8930362 Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata tel. 334 3193717 i giorni del concerto da un’ora prima dell’inizio previsto alle 21.

Cagli – Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta sono gli interpreti di “La parrucca” commedia tratta da due atti unici di Natalia Ginzburg (‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’) per la regia di Antonio Zavatteri, in scena al Teatro Comunale di Cagli venerdì 24 febbraio. Biglietti: botteghino del Teatro Comunale di Cagli, tel. 0721/781341, aperto il giorno precedente lo spettacolo e il giorno di rappresentazione dalle 17. Biglietti anche in tutti punti vendita del circuito AMAT/www.vivaticket e sul sito vivaticket.com (l’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio). Informazioni: Amat tel. 071/2072439. Inizio ore 21.

Gli appuntamenti di sabato 25 febbraio

Macerata – Proseguono le audizioni live di Musicultura, inizio alle 21 al teatro Lauro Rossi. Ingresso libero.

Porto San Giorgio – Secondo appuntamento del cartellone intitolato “Shakespeare in Opera”, voluto dall’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti e dedicato ad opere tratte da celebri drammi di William Shakespeare. Dopo i positivi riscontri dell’Otello di Verdi che ha visto un teatro gremito di pubblico di tutte le età, è il turno di Giulietta e Romeo (ore 17, ingresso libero).

San Costanzo – TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con i Comuni del territorio, palcoscenico sempre più ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei realizzato con il contributo di Regione Marche e MiC, vede in scena sabato 25 febbraio al Teatro della Concordia, in collaborazione con il Comune di San CostanzomatMAT

Fermo – Chi non conosce Dracula, diabolico vampiro nato dalla penna di Bram Stoker nel 1897? Protagonista indiscusso della letteratura inglese di fine Ottocento e di una serie infinita di adattamenti teatrali e cinematografici giunge in forma di musical al Teatro dell’Aquila di Fermo sabato 25 e domenica 26 febbraio con Vlad Dracula. Vlad Dracula nasce dalla volontà di Ario Avecone, regista e autore del libretto e di parte delle musiche che si avvale della collaborazione del Maestro Simone Martino autore di parte delle canzoni originali e di Manuela Scotto Pagliara per la parte letteraria, l’editing e alcune canzoni originali e vede in scena una nutrita compagnia tra cui Christian Ginepro, Arianna Bergamaschi e Giorgio Adamo. Lo spettacolo è prodotto da Work in musical. Informazioni e prevendita: biglietteria del Teatro 0734 284295, Amat 071 2072439 e biglietterie del circuito www.vivaticket anche on line. Inizio spettacoli: sabato alle 21, domenica alle 17.

Ascoli Piceno – Un grande maestro della scena, Gabriele Lavia, per un testo classico tra i più amati di tutti i tempi, Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, amarissimo, comico e crudele, arriva in scena sabato 25 e domenica 26 febbraio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno nella stagione teatrale del Comune. Insiema a Lavia ci sono Federica di Martino, Francesco Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala, Giovanna Guida, Beatrice Ceccherini. Per informazioni biglietteria del Teatro 0736 298770, prevendite biglietti anche presso circuito www.vivaticket, anche on line. Inizio spettacoli: sabato alle 20.30, domenica alle 17.30.

Ostra – L’Associazione Culturale Laboratorio a Scena Aperta di Ostra mette in scena la pièce teatrale Metafore d’amore, scritta e diretta da Vittorio Saccinto e interpretata da Paolo Pirani, Cristian Catalani e Ilaria Cingolani. In scena al Teatro Comunale C. Goldoni di Corinaldo sabato 25 febbraio 2023 alle ore 21:15 e al Teatro Portone di Senigallia domenica 26 febbraio 2023 alle 17:00. Ingresso posto unico 10 euro.

Montegranaro – Al Teatro La Perla di Montegranaro alle 18 per la rassegna Veregra Children Winter Peter Pan di Febo Teatro (Padova) con Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni, Nicola Perin per testo e regia di Claudia Bellemo. Questa particolare versione della storia vedrà i tre attori coinvolti in un’infinità di giochi che partono sempre dall’utilizzo creativo degli oggetti della stanza che man mano assumeranno valenze magiche e fantastiche. Ingresso unico 6 euro.

Fabriano – Al Teatro Gentile di Fabriano sabato 25 febbraio (ore 17) per la stagione sinfonica la Form presenta Pierino e altre storie – Family Concert. Voce recitante Lucia Palozzi (4, 5 febbraio) | Daniele Vagnozzi (25 febbraio). Direttore Aram Khacheh. FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Dukas, Prokof’ev. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.

Jesi – Al Teatro Pergolesi di jesi sabato 25 e domenica 26 febbraio (ore 21:15) “Basta la salude! – Lo Sberleffo”, Commedia brillante in due atti in dialetto jesino (Associazione Culturale “Sipario!”) di Emanuela Corsetti per la regia Claudio Corinaldesi. Info: www.fondazionepergolesispontini.com

Ancona – Sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio (ore 18) al Ancona Teatrino Del Piano di Ancona va in scena “Una piccola storia” con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni per la regia di Lino Terra. In realtà questa piccola storia si compone di varie piccole storie, collegate tra loro da un sottile, ma tenace filo conduttore. Tutte le storie sono infatti proposte come fossero sotto una lente d’ingrandimento e questa diversa prospettiva produce effetti insoliti. Info: www.marcheteatro.it.

Gli appuntamenti di domenica 26 febbraio

Macerata – Proseguono le audizioni live di Musicultura, inizio alle 17 al teatro Lauro Rossi. Ingresso libero.

Tolentino – Sono le streghe, le matrigne, le sorellastre che popolano le fiabe più celebri dell’infanzia, le “cattivissime” protagoniste di un racconto in musica suggestivo e accattivante. Dopo l’anteprima di grande successo a Ferrara, domenica 26 febbraio alle ore 18,00 andrà in scena al Politeama di Tolentino Dalla parte delle cattive con la cantattrice Ottavia Fusco Squitieri e Orietta Caianiello al pianoforte. Lo spettacolo, con la messa in scena di Angelo Desideri, è una produzione firmata Accademia della Libellula. Biglietti 15 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.

Sant’Angelo in Lizzola di Vallefoglia – Domenica 26 febbraio a Sant’Angelo in Lizzola di Vallefoglia prosegue Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino. Alla Sala Branca appuntamento con A casa del Lupo di Teatro delle Isole, una bellissima storia di amicizia tratta dall’omonimo libro di Sofia Gallo e Stefania Vincenzi e raccontata per la prima volta in forma scenica. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected] Inizio spettacolo ore 17.

Porto San Giorgio – Sono Gea Rambelli e Stefano Tosoni i protagonisti di “Prima di ogni altro amore”, in scena al Teatro Comunale di Porto San Giorgio domenica 26 febbraio secondo appuntamento della rassegna “Sotto_passaggi” proposta da Comune e Proscenio Teatro in collaborazione con AMAT. Testo di Sergio Casesi messo in scena con la regia di Alberto Oliva, che firma anche lo spazio scenico, con i costumi di Elisabetta Invernici per la produzione dello stesso Proscenio Teatro, “Prima di ogni altro amore” è stato vincitore del Premio Franco Enriquez 2022 alla drammaturgia. Biglietti di posto unico (intero 10 euro, ridotto 8 euro) disponibili alla biglietteria del Teatro Comunale (tel. 392/4450125 orario 16 – 20) e nelle biglietterie del circuito AMAT. Informazioni: Teatro Comunale, tel. 392/4450125. Inizio ore 18.

Ancona – Al Teatro Sperimentale di Ancona, alle ore 18, per gli Amici della Musica “Guido Michelli”, un duo formato da grandi solisti che qui debutta come tale: Lorenza Borrani, violino, Alessandro Taverna, pianoforte. Il concerto sarà preceduto da una conversazione introduttiva tra il Direttore Artistico Guido Barbieri con Lorenza Borrani e Alessandro Taverna. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse (07152525) e nel giorno del concerto da un’ora prima del concerto presso il Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro. info: www.amicimusica.an.it/event/lorenza-borrani-e-alessandro-taverna-violino-e- pianoforte

Montegiorgio – Al Teatro Alaleona di Montegiorgio domenica 26 febbraio alle ore 17:15 va in scena Cappuccetti Matti. Informazione su Proscenio Teatro.

Fabriano – Domenica 26 febbraio (ore 21) Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Jannacci. Lo spettacolo che vede protagonista Elio ha la regia e drammaturgia Giorgio Gallione, gli arrangiamenti musicali Paolo Silvestri con Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone. Info: www.amatmarche.net.

Staffolo – Al Teatro Cotini di Staffolo domenica 26 febbraio (ore 17) lo spettacolo per ragazzi Home Sweet Home: l’avventura di uno scoiattolo in una narrazione poetica che accende l’immaginazione (dai 3 anni in su) di Roberto Capaldo. Info: www.atgtp.it

Ancona – Al Teatro Panettone di Ancona domenica 26 febbraio alle ore 17:45 lo spettacolo per ragazzi Lumen. Info: biglietto unico 8 € acquistabile online sul circuito www.vivaticket.

Osimo – Alle 18, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, Belcanto Italiano con i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica e il pianista Alessandro Benigni: un percorso lungo più di due secoli con arie, duetti, e pezzi d’assieme che parte dal Settecento e arriva a metà dell’Ottocento. Info: www.accademialiricaosimo.com.

Chiaravalle – Al Teatro Valle di Chiaravalle domenica 26 febbraio (ore 17) Jack e il fagiolo magico, teatro d’attore, burattini e musica si intrecciano nella magica avventura di Jack (dai 3 anni in su). Info www.atgtp.it

E chiudiamo con una panoramica delle discoteche nelle Marche

Venerdì 24 febbraio

Alla Serra di Civitanova come ogni venerdì “La Serra va a 2000”, si parte dalla cena spettacolo con la Revolution Band. A seguire special guest in consolle Ciuffo, Voice & Violin Mark Lanzetta. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Alla discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza Aztek il party Techno.

Alla Discoteca Luxury Porto San Giorgio va in scena Anomalie, il party techno. Domani invece guest dj Henri Bergmann. Plus dj Andrea Mattioli, Melltrip e Greeko.

Al Sottovento di Numana Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx Club di Ancona Afrocircus Carnival Edition. Domani Showdinner e nightlife.

Sabato 25 febbraio

Al Donoma Club di Civitanova c’è Ludwig. Tra le più importanti Hit che tutti hanno cantato e ballato ci sono: Domani ci passa e Tropicana.

Al Brahma di Civitanova “Random”, una festa a caso.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare Carnevale 2023.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Miami Club di Monsano l’esplosivo party Mamacita torna a far ballare tutti.

Al Kontiki Beach Restaurant di San Benedetto del Tronto la cena dei single.

In collaborazione con www.marcheinfinite.com