CIVITANOVA - I posti sono limitati. I corsi si svolgeranno nei centri civici del quartiere Risorgimento e a Fontespina

Al via da lunedì 27 febbraio le iscrizioni per gli over 55 al nuovo ciclo di lezioni di ginnastica medica con l’utilizzazione delle tecniche della tradizione cinese proposti dall’assessorato al welfare di Civitanova con la consulenza gratuita del dott0r Lucio Sotte.

I corsi sono rivolti alle persone che hanno superato i 55 anni e si svolgeranno nel periodo primaverile, dal 14 marzo al 30 maggio, e nel periodo autunnale, dal 12 settembre al 28 novembre, sotto la guida della terapista istruttrice Fernanda Biondi. Le lezioni si svolgeranno alla palestra Risorgimento (via Ugo Bassi n. 30) il martedì e il venerdì dalle 10 alle 11 e al centro civico gruppo sportivo “Fontespina 2000” (via Saragat n.33), il martedì e il venerdì dalle 11,15 alle 12,15. Le domande saranno numerate, le iscrizioni sono aperte da lunedì 27 febbraio fino ad esaurimento dei posti. Gli utenti interessati dovranno presentarsi al terzo piano di palazzo Sforza per compilare la domanda nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

«L’Amministrazione comunale ripropone anche quest’anno i corsi di ginnastica cinese, un progetto consolidato e atteso da molti in città – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – . Si tratta di un’iniziativa molto importante, sia dal punto di vista di prevenzione della salute che come momento aggregativo e sociale». Negli anni, ai corsi organizzati dai servizi sociali in collaborazione con il dottor Sotte hanno partecipato oltre 6000 persone e gli effetti benefici registrati sono stati argomenti di tesi di diploma in fisiochinesiterapia e di uno studio condotto in collaborazione con la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Ancona.