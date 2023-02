CIVITANOVA - Presentato in sala consiliare il libro del figlio del fondatore della comunità di San Patrignano

Dialogo in famiglia e bagni di realtà senza una visione edulcorata della vita. Questi i consigli di Andrea Muccioli per la prevenzione e la sensibilizzazione rispetto al tema della dipendenza. E’ andato in scena ieri nella sala consiliare l’incontro di presentazione del libro “Fango e risate. Storia di San Patrignano”, alla presenza dell’autore Andrea Muccioli, figlio del fondatore della comunità romagnola, Vincenzo Muccioli.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato al Welfare del comune di Civitanova ha visto la presenza oltre che di moltissimi cittadini, di consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, insegnanti, genitori ed anche dei responsabili del servizio di educativa di strada. L’incontro, moderato da Riccardo Ficara, si è aperto con i saluti istituzionali portati dall’assessore Barbara Capponi e per la regione Marche dal consigliere Pierpaolo Borroni. Andrea Muccioli ha raccontato, in particolare, la genesi della comunità di San Patrignano e i momenti salienti, anche i più difficili come l’arresto del padre.

Durante lo spazio per le domande, Muccioli ha interagito con il pubblico ed ha sottolineato l’aspetto dell’educazione e della dipendenza non legata strettamente alla sostanza assunta, ma alla ricerca di situazioni o mezzi che possano sollevare dalle angosce. Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati anche gli argomenti della liberalizzazione e delle droghe cosiddette “leggere” e, a più riprese, è stata rimarcata l’importanza del dialogo in famiglia e della necessità di non edulcorare ai giovani le difficoltà e le criticità, o persino gli eventi più dolorosi.

Soddisfatta l’assessore Barbara Capponi, che ha dichiarato: «Ringrazio tutti gli intervenuti e in particolare Andrea Muccioli, Riccardo Ficara e Andrea Mozzoni per la volontà e la collaborazione di voler organizzare questo momento di riflessione a Civitanova sull’educazione, sulla famiglia e sui concetti di dipendenza, sostanze e relazioni. È stata davvero importante la risposta della cittadinanza, rappresentata in modo copioso e trasversale: giovani, insegnanti, educatori, professionisti del settore, rappresentanti della politica, genitori, congiuntamente con la loro presenza, hanno dimostrato che c’è grande attenzione sul tema. È stato un momento di condivisione emozionante e anche forte, seguito con attenzione da una comunità attenta e sensibile, a cui va la nostra più sincera gratitudine per il suo volerci essere».