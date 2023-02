L’Università di Macerata è tra i protagonisti del 25° Congresso mondiale di filosofia, che si terrà a Roma nell’estate del 2024, il principale momento di incontro tra le comunità accademiche e intellettuali del mondo intero, che si riuniscono ogni cinque anni. Già quattro docenti dell’Ateneo maceratese sono nei comitati organizzativi del Congresso: Carla Danani, Arianna Fermani, Riccardo Pozzo e Guido Giglioni.

Oggi il rettore John McCourt ha incontrato il presidente del Congresso nonché presidente della Federazione internazionale delle società filosofiche Luca Maria Scarantino in questi giorni a Macerata su invito dell’Ateneo insieme a Supakwadee Amatayakul, membro del gruppo di lavoro “Gender and Queer” per il seminario introdotto del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Roberto Mancini.

« Ho voluto assicurarmi – commenta il rettore – il coinvolgimento di docenti, studenti e dottorandi in filosofia di Unimc in questo evento di portata internazionale che, nelle precedenti edizioni, (Atene 2013 e Pechino 2018) ha superato i 4.000 iscritti provenienti da oltre 120 paesi. Erano quasi settant’anni che questo appuntamento non si teneva in Italia. Sarà un momento molto importante per la filosofia italiana, che vedrà migliaia di esponenti della comunità filosofica internazionale, per la prima volta riuniti a Roma, confrontarsi sui problemi del mondo contemporaneo».

Sotto l’ambito generale “Pensare oltre le frontiere”, si affronteranno temi legati alle relazioni interculturali, alle questioni di genere, alle forme di organizzazione politica e alle diseguaglianze sociali, ai temi ambientali e bioetici, ai diritti, all’Agenda Onu 2030 e alle modalità di sviluppo sostenibile. La partecipazione di studentesse e studenti, giovani ricercatrici e ricercatori sarà una priorità.