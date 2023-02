MACERATA - E' il dono della libreria Giunti nell'ambito del progetto Aiutaci a crescere

Più di 600 libri per il reparto di Pediatria di Macerata. Sono stati consegnati ieri mattina dalla libreria Giunti di Piediripa nell’ambito di Aiutaci a crescere. Regalaci un libro ed 2022. Il progetto prevede la donazione di libri da parte di aziende e clienti che recandosi in libreria scelgono il volume da destinare alle scuole infanzia e primaria o alle pediatrie. Ieri la consegna di ben 651 libri nell’ospedale del capoluogo per la felicità del team del reparto felicissimo di avere questo dono prezioso ogni anno. I libri sono messi a disposizione delle famiglie in reparto e in pronto soccorso o regalati ai piccoli dopo terapie