MACERATA - Un weekend denso di soddisfazioni per gli atleti maceratesi guidati dal maestro Carlo Riccitelli, il club si conferma al vertice regionale

Lo Sci Cai di Macerata si è confermato, sulle nevi di Sassotetto di Sarnano, campione regionale. Si sono svolte nello scorso fine settimana le gare di sci alpino per l’assegnazione dei titoli di campioni regionali nelle varie categorie.

Sulle piste sarnanesi si sono affrontati i migliori atleti di Marche ed Umbria (la sezione Fisi è unica per le due regioni) nelle prove di slalom gigante il sabato e slalom speciale la domenica. Gli atleti dello Sci Cai Macerata, guidati dal maestro Carlo Riccitelli, hanno ottenuto molti podi che hanno permesso allo sci club maceratese di vincere la classifica a squadre, confermandosi campione regionale. Hanno contribuito a conquistare questo prestigioso titolo i podi degli atleti: Mattia Marani , primo nel Gs, Angelica Latini prima nel Gs e nello Sl,Rebecca Marani seconda in Gs, Benedetta Da Col , prima in Gs e terza in Sl, Elena Sofia Latini, seconda in Gs e in Sl, Giulio Riccitelli, terzo in Sl, Federico Donati, primo in Sl e secondo in Gs. Inoltre hanno ottenuto ottimi piazzamenti Emma Campetella, Matilde Meneghetti, Vittoria Oresti, Yago Marani, Filippo Saporiti, Jacopo Carducci, Filippo Belardinelli, Francesco Pede, Edoardo Bedetta e Bernardo Doria.